Село Горенка в Бучанському районі Київської області визнали найбільш зруйнованим внаслідок російської військової агресії в регіоні.
За даними ООН, там пошкодження спостерігаються майже на 80% території населеного пункту.
Фотокореспондент УНІАН побував у Горенці через два тижні після звільнення Київщини від рашистів.
Зазначимо, росіяни знищували Горенку цілеспрямовано, в тому числі з "Градів". Люди, які не встигли вчасно виїхати, провели ці страшні дні в підвалах. У них не було ні електрики, ні газу, ні централізованого постачання.
Як повідомляв УНІАН, раніше глава поліції Київської області Андрій Небитов прокоментував розмінування Київщини після вигнання з території окупантів. За його словами, окупанти масово мінували цивільні об'єкти, тому місцевим жителям варто бути гранично обережними.
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