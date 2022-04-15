Його обстрілювали ще з перших днів повномасштабного вторгнення.

Найбільш зруйнованим внаслідок російської агресії виявилося село Горенка у Бучанському районі Київської області. За даними ООН, там пошкодження спостерігаються майже на 80% території населеного пункту.

Росіяни знищували Горенку цілеспрямовано, в тому числі із "Градів". У Міноборони показали промовисте відео, як селище виглядає зараз.

Люди, які не встигли вчасно виїхати, провели ці страшні дні у підвалах. У них не було ні електрики, на газу, ні централізованого постачання.

Але тепер селище звільнено. Залишилось усе відбудувати. А помста за страждання – це лише питання часу, наголосили у відомсті.

У Києві та Київській області вночі лунали вибухи, зникало світло. Київська ОВА повідомила лише, що "було чути вибухи у Васильківській громаді, за попередніми даними спрацювала ППО".

Мер столиці не виключає, що окупанти можуть спробувати знову "захопити Київ за два дні". Тому мешканців, що виїхали зі столиці, просять поки не повертатися додому.

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