Користувачі у мережі наполягали, що режисер не повинен відповідати за необдуманий вчинок Каплан.

Колишній бранець Кремля та український режисер Олег Сенцов вибачився за поведінку сестри Наталії Каплан, яка гнівно "попрощалась" з Україною у соцмережі й викликала скандал.

Про це йдеться у повідомленні Сенцова у Facebook.

Своєю чергою, режисер пояснив дивний допис сестри загостренням депресії.

"Мені прикро, що моїй двоюрідній сестрі Наташі так зараз погано, і на фоні загострення депресії в неї з’явились емоційні пости в фейсбуці. Я прошу вибачення за її різкі слова в бік України. Це дуже гірко. Вдячний Наташі за багаторічну підтримку та прошу з розумінням віднестись до тяжкого психологічного стану, в якому вона знаходиться вже тривалий час", – прокоментував Сенцов.

Читайте такожВ Одесі дочка зустрілася з мамою, яка 21 рік вважалася зниклою безвісти (відео)Однак обурення через дії Каплан у коментарях не вщухало.

Користувачі пропонували сестрі Сенцова викинути біометричний паспорт, інші, знайомі Наталі, стверджують, що від початку приїзду жінки до України очікували на такий фінал.

Ще дехто заспокоював самого режисера і заявляв, що Сенцов не повинен відповідати за вчинок Каплан.

Що трапилось

20 вересня Каплан нецензурно облаяла Україну, заявивши, що покидає її.

Громадянкою України Каплан стала в травні 2019 року після відповідного указу тодішнього президента Петра Порошенка: "Здається, це найгірша країна для еміграції. Не приїжджайте сюди. 5 років пекла. А я рада, що пакую валізи і повертаюся додому".

У коментарях, відповідаючи на численні запитання, Каплан написала, що її не зламували, а також примудрилася "послати" свого брата.

Під час перебування Сенцова в російській в'язниці за сфабрикованим звинуваченням Каплан активно виступила на захист брата, брала участь у заходах з вимогою його звільнення.

Автор: Яна Ставська