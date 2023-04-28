Дівчина скаржиться, що Instagram блокує її пост про смерть сестри та її дитини, двічі його довелося перезаливати.

Тетяна Білаш - сестра загиблої у Дніпрі українки внаслідок російського ракетного удару. Вона на своїй сторінці в Instagram розповіла про трагедію, яка спіткала її родину.

Під час російського теракту дівчина втратила не лише двоюрідну сестру, а й 2-річну племінницю. Також батьки загиблої перебувають у лікарні у стані середньої важкості, а будинок взагалі непридатний для життя.

"Вже два рази зносили пост. Я ніколи не думала, що це торкнеться мене та моєї родини. Сьогодні вранці рашистська ракета вбила мою двоюрідну сестру та дворічну двоюрідну племінницю, дядько та тітка у стані середньої тяжкості в лікарні, будинок непридатний для життя. Спочивайте, мої янголятка, я вас дуже люблю", - написала Тетяна.

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Перші варіанти тексту були більш емоційними, дівчина бажала, щоб Росія назавжди зникла.

"Я хочу, щоб всі росіяни згнили та вимерли, я хочу, щоб цієї країни більше ніколи не існувало. Я їх ненавиджу, мій світ зруйновано та спустошено", - йшлося у видалених постах.

"Загибла Ольга через війну перебралася у батьківський дім. Гадала, у приватному секторі безпечніше. Сподівалася, тут вона вбереже від росіянських катів свою дворічну дитину. Але... Нині тут згарище. Їх більше немає. Батько й мати загиблої у лікарні", - написав очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ракетний удар по Україні 28 квітня

28 квітня після 4:00 Росія здійснила масований ракетний обстріл України, внаслідок чого пошкоджені будинки в Дніпрі, Умані (Черкаська область) і в місті Українка Київської області.

Сили оборони знищили 21 з 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БПЛА оперативно-тактичного рівня.

В Умані одна з ракет влучила в житловий дев'ятиповерховий будинок, наразі відомо про 16 жертв, рятувальні роботи тривають.

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