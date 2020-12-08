Між портретами Сталіна і Леніна зображений Орден Перемоги / фото Крим.Реалія
У центрі окупованого Севастополя розмістили новорічне привітання з портретами Йосипа Сталіна та Володимира Леніна.
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Банер знаходиться недалеко від офісу місцевого осередку Комуністичної партії Російської Федерації. Між портретами Сталіна і Леніна зображений Орден Перемоги.
Видання зазначає, що традицію вивішувати агітаційні плакати і банери в центрі міста ввели комуністи після анексії Криму і Севастополя в 2014 році. На плакатах зображують молодого Леніна, надію Крупську і Сталіна.
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