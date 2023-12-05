Внаслідок атаки "Шахедів" сьогодні рано вранці пошкоджено обʼєкт інфраструктури на Львівщині. Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
"Під час повітряної тривоги, близько 4 години ранку, ворог трьома безпілотниками атакував обʼєкт інфраструктури на Львівщині", - заявив він.
За даними Козицького, внаслідок удару виникла пожежа, яку оперативно загасили силами працівників. Є незначні руйнування.
Голова ОВА запевнив, що пошкоджень систем життєзабезпечення області також немає. Обійшлося без жертв та постраждалих.
Атака ворожих безпілотників у ніч на 5 грудня – що відомо
В ніч на 5 грудня РФ атакувала Україну "Шахедами" з Курської області та Приморсько-Ахтарська, а також зенітними керованими ракетами С-300, які спрямувала по цивільних об’єктах Донецької та Херсонської областей.
За даними Повітряних сил ЗСУ, усього було зафіксовано 17 безпілотників та 6 зенітних керованих ракет ЗРК С-300. В результаті бойової роботи знищено 10 ударних БпЛА в різних регіонах України.
На Донеччині внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирні будинки та підприємства. Постраждалих немає. У Херсоні руйнувань зазнала будівля кінотеатру.
На Харківщині у селищі Борова через удар безпілотника пошкоджений будинок культури, будівля селищної ради та приватний будинок. Також російські військові вдарили безпілотником по житлових будинках та господарчих спорудах у місті Чугуїв. Постраждала одна людина.