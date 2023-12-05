На об’єкті інфраструктури є незначні руйнування. Це не вплинуло на систему життєзабезпечення області.

Внаслідок атаки "Шахедів" сьогодні рано вранці пошкоджено обʼєкт інфраструктури на Львівщині. Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Під час повітряної тривоги, близько 4 години ранку, ворог трьома безпілотниками атакував обʼєкт інфраструктури на Львівщині", - заявив він.

За даними Козицького, внаслідок удару виникла пожежа, яку оперативно загасили силами працівників. Є незначні руйнування.

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Голова ОВА запевнив, що пошкоджень систем життєзабезпечення області також немає. Обійшлося без жертв та постраждалих.

Атака ворожих безпілотників у ніч на 5 грудня – що відомо

В ніч на 5 грудня РФ атакувала Україну "Шахедами" з Курської області та Приморсько-Ахтарська, а також зенітними керованими ракетами С-300, які спрямувала по цивільних об’єктах Донецької та Херсонської областей.

За даними Повітряних сил ЗСУ, усього було зафіксовано 17 безпілотників та 6 зенітних керованих ракет ЗРК С-300. В результаті бойової роботи знищено 10 ударних БпЛА в різних регіонах України.

На Донеччині внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирні будинки та підприємства. Постраждалих немає. У Херсоні руйнувань зазнала будівля кінотеатру.

На Харківщині у селищі Борова через удар безпілотника пошкоджений будинок культури, будівля селищної ради та приватний будинок. Також російські військові вдарили безпілотником по житлових будинках та господарчих спорудах у місті Чугуїв. Постраждала одна людина.

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