Цього разу під прицілом вандалів опинилася ханукія Київської єврейської общини KEDEM.

Ще одна ханукія сплюндрована в Києві. Цього разу під прицілом вандалів опинилася ханукія Київської єврейської общини KEDEM.

Про це Об'єднаній єврейській общині України повідомив рабин Пінхас.

Зруйнована табличка з назвою єврейської общини та привітанням зі святом.

Інцидент стався між запалюванням свічок 12 і 13 грудня, більш точний час встановлюється.

Об'єднана єврейська община України готує заяву до правоохоронних органів.

Осквернення ханукії на Контрактовій площі

11 грудня стало відомо, що в Києві повалили ханукію на Контрактовій площі.

Відеозапис процесу осквернення ханукії опублікував Андрій Рачок на своїй сторінці в FB 10 грудня о 15:05. Через кілька годин він опублікував витяг з ЄРДР з інформацією про те, що проти нього відкрито кримінальну справу за ч.1 статті 296 КК України (Хуліганство).

Пізніше поліція відзвітувала, що встановила особу чоловіка, який повалив ханукальний світильник на столичній Контрактовій площі. Чоловікові підготовлено підозру за статтею 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань) Кримінального кодексу України.

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Автор: УНІАН