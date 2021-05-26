Нині в Білорусі перебувають 26 громадян України, які отримують медичну допомогу, ще чотири українці проходять обстеження.

У Міністерстві охорони здоров’я та Міністерстві закордонних справ України пояснили, як діяти українцям, які лікуються у Білорусі.

Відповідну спільну заяву міністерств опублікувала прес-служба МОЗ.

Зазначається, що у зв’язку із закриттям авіасполучення між Україною та Білоруссю міністерства працюють над вирішенням логістичних питань щодо українських громадян, які лікуються в білоруських медичних закладах.

За даними відомств, нині в Білорусі перебувають 26 громадян України, які отримують медичну допомогу (трансплантація органів, кісткового мозку, імунотерапія), і ще чотири українці проходять обстеження.

"Дипломати та фахівці МОЗ готові надати максимальне сприяння нашим громадянам у розробці оптимального маршруту слідування в кожному конкретному випадку, зокрема, враховуючи стан здоров’я", – йдеться у повідомленні.

Читайте такожЗакриття авіасполучення з Білоруссю: у ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоніДля отримання допомоги українці мають звернутися на гарячу лінію посольства України в Білорусі за номером: +375 25 603 1184.

Припинення авіасполучення з Білоруссю

Україна з 00:00 26 травня повністю припинила авіасполучення з Білоруссю.

Українським авіакомпаніям та літакам заборонили виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.

Таке рішення ухвалив уряд 25 травня через ситуацію з примусовою посадкою літака компанії Ryanair у Мінську.

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Автор: Антоніна Доломанжи