Як правильно це роботи спершу показували водолази, а потім до порятунку людини залучили і рятувальників.

Що робити, якщо людина провалилася під лід, та яку домедичну допомогу потрібно надати під час обмороження — рятувальники з Вінничини організували навчання для своїх колег.

За словами водолаза-рятувальника Олександра Слободянюка, дістати людину з води можна декількома способами, головне - не панікувати, пише Суспільне.

"Потрібно спробувати перевірити лід на міцність та намагатися вибратися самотужки, головне не ставати ногами на лід, а повзти", - зазначив Слободянюк.

Як правильно це роботи спершу показували водолази, а потім до порятунку людини залучили і рятувальників. Їхнім завданням було врятувати потопельника за допомогою рятувального кола.

Правила безпеки на льоду прості, кажуть рятувальники. Насамперед:

не виходити на кригу тоншу за п'ять-сім сантиметрів,

не робити це у темну пору доби,

не скупчуватися групами,

не залишати на льоду дітей без нагляду.

У випадку, якщо ви провалилися під лід, то:

не піддавайтесь паніці, зберігайте спокій, не кричіть, якщо поруч нікого немає – ви тільки даремно витратите сили, не робіть різких рухів, стабілізуйте подих, уникайте занурення з головою;

розкиньте руки в сторони й постарайтеся зачепитися за крайку льоду, додавши тілу горизонтальне положення;

спробуйте обережно налягти грудьми на край льоду й закинути одну, а потім й іншу ногу на лід;

вибравшись на лід, перекотіться і відповзайте у той бік – звідки ви прийшли, де міцність льоду вже відома, повільно повзіть до берега.

Лікар групи водолазно-рятувальних робіт Дмитро Петришин показав, як надати першу медичну допомогу, а саме: як користуватися дефібрилятором, робити непрямий масаж серця та як діяти при обмороженні.

Нагадаємо, як писав УНІАН, лише за останній місяць 2021 року оманлива крига забрала життя понад трьох десятків людей, а врятували з води – ще більше "сміливців".

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