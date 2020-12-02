У Харківській області не можуть покарати 14-річного школяра, який поцупив та розбив три машини. Причина того – його вік.

Читайте такожУ Києві бензовоз протаранив та протягнув 50 метрів вантажівку: водій не вижив (відео)Про це йдеться у сюжеті ТСН.

«Школяра затримали. Поліцейським він пояснив: дуже кортіло навчитися їздити на машині», – говориться у сюжеті.

Виявилося, що хлопець не вперше порушує закон. Минулого літа він обікрав сільський магазин, але ні за це, ні за нинішню крадіжку покарати його не можуть, бо замалий.

Школяр-викрадач автівок: деталі інциденту

Повідомлялося, що хлопець за добу викрав «УАЗ», «ВАЗ-2121» та Folkswagen Transporter.

Першим хлопець викрав «УАЗ», на якому одразу в’їхав у паркан домоволодіння. Пересівши на «ВАЗ-21212, підліток зніс паркан сусіднього будинку і врізався у дерево. На Folkswagen Transporter хлопець також зіштовхнувся з деревом.

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Автор: УНІАН