На Харківщині 14-річний місцевий житель за добу викрав три автомобілі і потрапив на них у ДТП.
Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Харківській області.
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"За одну добу 14-річний житель Краснокутського району викрав три автівки – "УАЗ», "ВАЗ-2121" та Folkswagen Transporter", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що інформація про скоєні правопорушення надійшла до поліції 29 листопада.
За адресами виїжджали слідчо-оперативна група та група реагування патрульної поліції, які в ході слідчо-оперативних дій встановили особу зловмисника.
"Як пояснив неповнолітній, він хотів повчитися їздити на авто, але не впорався з керуванням і тричі потрапив у ДТП. Першим хлопець викрав "УАЗ", на якому одразу в’їхав у паркан домоволодіння. Пересівши на "ВАЗ-2121", підліток зніс паркан сусіднього будинку і врізався у дерево. На Folkswagen Transporter хлопець також зіштовхнувся з деревом", - розповіли в поліції.
На даний час транспортні засоби повернуті власникам.
Відомості про події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років ув’язнення.
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