14-річний школяр за добу викрав три автомобілі та розбив їх / фото hk.npu.gov.ua

На Харківщині 14-річний місцевий житель за добу викрав три автомобілі і потрапив на них у ДТП.

Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Харківській області.

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"За одну добу 14-річний житель Краснокутського району викрав три автівки – "УАЗ», "ВАЗ-2121" та Folkswagen Transporter", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інформація про скоєні правопорушення надійшла до поліції 29 листопада.

За адресами виїжджали слідчо-оперативна група та група реагування патрульної поліції, які в ході слідчо-оперативних дій встановили особу зловмисника.

"Як пояснив неповнолітній, він хотів повчитися їздити на авто, але не впорався з керуванням і тричі потрапив у ДТП. Першим хлопець викрав "УАЗ", на якому одразу в’їхав у паркан домоволодіння. Пересівши на "ВАЗ-2121", підліток зніс паркан сусіднього будинку і врізався у дерево. На Folkswagen Transporter хлопець також зіштовхнувся з деревом", - розповіли в поліції.

На даний час транспортні засоби повернуті власникам.

фото hk.npu.gov.ua

Відомості про події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років ув’язнення.

фото hk.npu.gov.ua
фото hk.npu.gov.ua

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Автор: Світлана Макринська