За словами віцепремʼєра, "безпекові умови не дозволяють прийняти будь-яке інше рішення".

Україна та Єврокомісія домовилися, що статус тимчасового захисту для наших громадян у Євросоюзі переглядатиметься, коли покращиться безпекова ситуація. Зараз умов для цього немає. Про це в коментарі Укрінформ сказала віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

За її словами, вона перебуває в постійному діалозі з комісаром ЄС з питань міграції та внутрішніх справ із 24 лютого 2022 року.

"Кожні три місяці оцінюємо ситуацію. Ми неодноразово обговорювали з нею питання повернення українців, продовження рішення про тимчасовий захист. Я вчора мала з нею розмову. Ми прийняли рішення, що статус тимчасового захисту буде продовжений, ... тому що безпекові умови не дозволяють прийняти будь-яке інше рішення", – зазначила урядовиця. Відео дня

Вона підкреслила, що Україна має домовленість із Єврокомісією: щойно безпекова ситуація зміниться, статус тимчасового захисту буде переглядатися таким чином, щоб відбувався плавний процес повернення українців.

"Але зараз умов для такого рішення немає", – резюмувала Стефанішина.

Вона також наголосила, що питання мобілізації, реєстру військовозобов’язаних і статусу тимчасового захисту не повʼязані між собою.

Захист українців у ЄС - останні новини

Єврокомісія пропонує продовжити тимчасовий захист для біженців з України. Його можуть продовжити до березня 2025 року. Це забезпечить стабільність і підтримку для понад 4 мільйонів осіб, які користуються захистом у всьому Євросоюзі.

Директива про тимчасовий захист забезпечує захист і доступ українців до прав у ЄС, включаючи право на проживання, доступ до ринку праці, житло, соціальну допомогу, медичну та іншу допомогу. Документ ухвалили 4 березня 2022 року терміном на 12 місяців. Після цього директиву один раз продовжували на рік.

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