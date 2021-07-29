У приміщеннях установи - антисанітарія.

В одному з оздоровчих таборів Одеси діти утримуються в жахливих умовах.

Про це в Facebook повідомив в. о. начальника відділу ювенальної превенції Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитро Ревун.

Він опублікував фотографії, на яких, за його словами, кілька приміщень знаходиться в жахливому стані.

"На фото зображена не в'язниця і не зона відчуження, а дитячий оздоровчий табір. Пиво, сигарети і дихлофос... Сушка спідньої білизни на брудній підлозі, упереміш зі сміттям і шкарпетками. Аварійний фасад, плити якого загрожують падінням на голови, відкриті розетки та інше", - прокоментував він викладені фото.

Читайте такожУ Чорноморську Одеської області на пляжі помер туристПоліцейський пояснює, що знімки зроблені 28 липня, установа функціонує, в деяких приміщеннях порушені санітарні норми. У таборі, який розташований в жвавому мікрорайоні, знаходяться діти.

Ревун також додав, що за фактом складено відповідні протоколи.

Як підкреслює правоохоронець, батьки несуть відповідальність за своїх дітей, тому вивчення умов проживання – їх обов'язок. При цьому власники оздоровчих закладів під приводом карантину можуть забороняти вхід на територію табору батькам.

"Це - незаконно", - заявив Ревун, пославшись на відповідну постанову головного санітарного лікаря України. З документа, який поліцейський цитує, випливає, що вхід і перебування батьків у закладі дозволяється з метою захисту прав дитини та реалізації ними прав, передбачених законодавством. Це можливо за умови використання засобів індивідуального захисту, в тому числі респіраторів або захисних масок, після проведення термометрії і попереднього узгодження відповідних дій з керівником установи.

Повідомлення Ревуна викликало великий резонанс. Люди, які коментують пост, стверджують, що, виходячи з фотографій, ця установа схоже на табір "Мрія" (Дача Ковалевського). Порівнюють приміщення з "бомжатником", і кажуть, що за часів СРСР в піонерських таборах були набагато кращі умови для відпочинку дітей.

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Автор: Лариса Козова