За словами президента, "неможливо пояснити, як складнощі країни, що стікає кров’ю, можна використовувати у внутрішній політичній боротьбі".

Ситуація на українсько-польскому кордоні, де вже кілька місяців відбувається блокування руху вантажівок, вже давно "вийшла за межі економіки та моралі". Про це у своєму зверненні сказав президент України Володимир Зеленський.

За його словами, ця проблема потребує негайного вирішення.

"Потрібно знайти нарешті рішення і щодо ситуації, зокрема, на польському кордоні, яка вже давно вийшла за межі і економіки, і моралі. Просто неможливо пояснити, як складнощі країни, що стікає кров’ю, можна використовувати у внутрішній політичній боротьбі. Втім, ми пройдемо й це", - запевнив Зеленський.

Ситуація на українсько-польскому кордоні - останні новини

Нині всі напрямки на кордоні з Польщею заблоковані. За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, найбільші черги зараз фіксуються на пунктах пропуску "Краківець" та "Ягодин".

За його словами, станом на ранок неділі загалом у чергах на всіх цих напрямках на території Польщі в бік України очікують можливості проїзду понад 2400 вантажних транспортних засобів.

Як сказав речник, на пункті пропуску "Шегині" ситуація залишається незмінною – протестувальники продовжують блокувати вантажівки на в'їзд та виїзд з Польщі. Єдиний виняток – вантажівки, які везуть гуманітарну допомогу Україні.

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