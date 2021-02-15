В університеті кажуть, що сторінку їхнього співробітника зламали, після чого написали скандальний коментар.

Проректор Харківського державного університету харчування і торгівлі Віталій Бахтояров потрапив у скандал через один з коментарів, залишений з його сторінки в соцмережі.

З чого все почалося

Як пише ТСН.uа, коментар зі сторінки Віталія Бахтоярова з'явився під публікацією в Facebook щодо необхідності перейменування школи в Харкові, яка досі носить ім'я маршала Жукова. Зокрема, Бахтояров написав під постом від 10 лютого наступний текст (російською мовою):

"Шоб ви здохли, бандерлоги д*вбані! Маршала Перемоги гнобите, сволота! Самі чого досягли? Чим ви займаєтеся в житті?".

Незабаром даний коментар був видалений, проте активісти встигли зробити скріншот.

Що кажуть в університеті

Ректор університету Олександр Черевко заявив, що зараз ведеться розгляд цієї справи. При цьому він заперечує, що слова в соцмережі належать співробітнику навчального закладу.

"У своїй пояснювальній записці, яку написав мені проректор з адміністративно-господарської частини Віталій Бахтояров, він ніяких висловлювань не викладав зі своєї сторінки. Його сторінку зламали і від його імені розмістили ці наклепні заяви. Ми заявили про це в СБУ, СБУ вже з ним розмовляла, він написав пояснювальні записки. Проректор завжди стояв на державницькій позиції, я це можу підтвердити, я ніколи від нього не чув жодних висловлювань проти державної влади, проти України чи на підтримку Росії. Він сказав, що все, що було на його сторінці, він видалив", - заявив ректор.

Читайте такожНа Одещині демонтували "передостанній" пам'ятник Леніну (фото)

Він запевнив, що вимагатиме від співробітників університету уважно стежити за своїми сторінками в соцмережах.

Раніше схожа ситуація сталася в одному з київських вишів.

Мовний скандал у столичному університеті ім. Драгоманова: що відомо

Викладачка столичного Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Євгенія Більченко виступила з критикою закону про перехід сфери обслуговування на українську мову. У своїй заяві викладач назвала Україну "американською колонією". Також вона виступала на каналі терористів "ДНР".

Також викладач похвалилася в соцмережі російською нагородою.

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь нагадав, що жінка знаходиться в базі "Миротворця", припустивши, що її діяльність курується з Москви.

В результаті її відсторонили від занять.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН