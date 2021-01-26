У "Миротворці" вказала, що дівчина є провокатором і антиукраїнською пропагандисткою, а також бере участь в інформаційній спецоперації РФ проти України.

Мешканка міста Костянтинівка (Донецька область) Олена Землянко разом зі своєю подругою Тетяною Литвин опублікувала в соцмережі TikTok відео, в якому висловила свою любов до президента РФ Володимира Путіна.

У зв'язку з цим дівчину внесли в базу на сайті "Миротворець".

Там зазначено, що дівчина є провокатором і антиукраїнською пропагандисткою, а також бере участь в інформаційній спецоперації РФ проти України.

"Я з України, але я люблю Росію, і я за Путіна", - підписала своє відео дівчина.

На "Миротворці" зазначили, що у відео фігурувала і подруга Землянко - Литвин.

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Скандал навколо блогерки di.rubens: що відомо

Блогер з Києва di.rubens назвала Росію улюбленою країною. На ролик "тіктокерші" звернув увагу офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

Після цього в мережі розгорівся скандал, адже відео було знято на Майдані.

Потім юна блогерка видалила свій аккаунт у Facebook. Також скандальний ролик видалено в мережі Тікток.

20 січня дівчина вирішила подати до суду на офіцера ЗСУ Анатолія Штефана "Штірліца" за публікацію скандального ролика за її участю.

Блогерка стверджує, що інформація, яку поширює військовий, - "сфальсифікована й завідомо неправдива". "У відповідь на неправомірні дії офіцера, спрямовані проти мене, я готую матеріали для відкриття кримінальної справи, а також збираю документи для відкриття судового провадження. Ця ситуація розглядається в Міністерстві оборони", - заявляла di.rubens.

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Автор: УНІАН