Суспільне невдоволення викликала заява Василенка, зроблена ним в ефірі одного з YouTube-каналів.

Керівництво Київського національного університету імені Тараса Шевченка має намір вжити заходів стосовно професора Микити Василенка, який днями потрапив у сексистський скандал. Про це у коментарі hromadske повідомив ректор закладу Володимир Бугров.

"Заходи будуть вжиті. Ситуація негативна. Я не підтримую заяви професора Василенка і засуджую", — сказав він.

Ректор ухилився від прямої відповіді на питання, які саме заходи будуть вжиті. За словами Бугрова, професора покарають в рамках закону так, щоб потім це рішення "не могло бути оскаржене в суді".

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Сексистський скандал із професором Василенком

Як писав УНІАН, днями професор Інституту журналістики Київського університету Микита Василенко в ефірі одного з YouTube-каналів зробив образливу заяву на адресу українських жінок. Обговорюючи ідею відправки європейських миротворців в Україну, Василенко припустив, що це також може вирішити і демографічну проблему в країні.

"Щонайменше сорок тисяч мужиків, з грошима, голодних до жінок, які не пройшли випробування фронтом, а вихованих на хороших харчах європейських. І сотні тисяч голодних українок, які не встигли виїхати з тих чи інших причин, і чоловіки яких або на війні уже вбиті, або покалічені", – пояснив Василенко свою думку.

Ця заява спричинила хвилю обурення в соцмережах, а студентський парламент Інституту журналістики оголосив адміністрації бойкот до моменту звільнення професора.

На скандал також відреагував і уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він звернувся з листом до Міносвіти і в сам університет, а також пригрозив зверненням до СБУ.

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