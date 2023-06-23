Гуменюк зазначила, що службове розслідування щодо виїзду Борисова на новорічні свята в Іспанію не виявило підстав для відсторонення його від посади.

Керівник Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євген Борисов, якого звинувачували у придбанні маєтка та автопарку в Іспанії вже після початку війни, а також у несанкціонованому виїзді за кордон, продовжує виконувати свої обов’язки.

Про це в ефірі Радіо Свобода розповіла Наталія Гуменюк, керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь".

Так, на запитання, що зараз відбувається з Борисовим, Гуменюк зазначила, що службове розслідування щодо виїзду Борисова на новорічні свята в Іспанію не виявило підстав для відсторонення його від посади, і він продовжує виконувати свої обов’язки.

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За її словами, було встановлено, що його виїзд за кордон на той момент був "абсолютно санкціонований і дозволений". Вона зазначила, що Борисов виїжджав на лікування і "надав всі відповідні документи".

"Службове розслідування завершене. Підстав для відсторонення від посади не було. Тому він продовжує виконувати свої обов’язки".

Щодо розслідування можливого незаконного збагачення Борисова Гуменюк зазначила, що з цього приводу "триває слідство або розслідування інших правоохоронних органів, до яких ми не маємо стосунку і втручання в їхню діяльність".

Також на запитання щодо того, чи не варто було на період розслідування про придбання Борисовим майна відсторонити його від обов’язків, Гуменюк зазначила, що це не санкція військового командування.

"Це краще звертатися за компетенцією – відповідно до органу, який проводить розслідування", - сказала вона.

На запитання, чи не виявив Борисов бажання, можливо, з репутаційної точки зору призупинити свою роботу, Гуменюк відповіла, що "його бажань, на жаль, не знає".

Також вона зазначила, що декларування статків в рамках воєнного стану було обмеженим. Тому доступу до інформації про майно Борисова вона не має.

Вона підкреслила, що як начальник об’єднаного координаційного пресцентру може озвучувати тільки офіційну позицію.

"Офіційна позиція полягає якраз в тому, що всі факти, які були виявлені і оприлюднені, підлягають перевірці за компетенцією. У компетенції військового командування знаходилися конкретно його підстави виїзду за кордон під час воєнного стану. Вони були надані, обґрунтовані. І, за результатами службового розслідування, встановлено, що порушень немає. Далі працюють інші правоохоронні органи, які, я думаю, винесуть повноцінну оцінку, розберуться, розслідують і зберуть всі факти, перевірять, зіставлять і доведуть їхню справжність або хибність", - зазначила Гуменюк.

Скандал з одеським воєнкомом Борисовим - що відомо

У квітні цього року екс-депутат Верховної Ради Ігор Мосійчук повідомив, що родина Борисова наприкінці 2022 року придбала маєток вартістю більше 3 мільйонів євро на іспанському узбережжі. Його зареєстровано на матір Борисова. Також Мосійчук заявив, що Борисов нібито під час війни їздив за кордон.

Після публікації даних фактів Борисова відсторонили від займаної посади, а ДБР відкрило провадження за фактом незаконного збагачення.

Згодом "Українська правда" опублікувала розслідування, згідно з яким родина Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів. Водночас сам Борисов заявляв, що не в курсі, чи є у його сім’ї майно в Іспанії.

Також у Верховній Раді планують провести перевірку всіх військкоматів в Україні після публікації цього розслідування.

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