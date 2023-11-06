У момент вибуху поблизу офіцера перебував його син. Він зараз у важкому стані.

Український журналіст, військовий кореспондент Андрій Цаплієнко розкрив деталі трагічної загибелі помічника главкома Залужного, майора ЗСУ Геннадія Частякова.

Як повідомив Цаплієнко у Telegram з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах, причиною загибелі помічника Залужного, ймовірно, було необережне поводження зі зброєю.

"Близько 17:00 Геннадій Частяков прийшов додому з роботи. Він приніс з собою пляшку алкоголю та три гранати німецького виробництва, які йому подарували на роботі. Він дістав одну з гранат та почав показувати, як з нею поводитися. Його син знаходився поруч", - зазначив журналіст з посиланням на свідчення очевидців.

Загибель Частякова

У понеділок, 6 листопада у селі Чайки під Києвом через детонацію невідомого вибухового предмета загинув 39-річний військовослужбовець. Його 13-річний син зазнав тяжких поранень та був ушпиталений, повідомили УНІАН в МВС.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі людини та за незаконне поводження з боєприпасами.

ЗМІ писали, що при огляді квартири правоохоронці виявила ще п'ять цілих гранат. Також зазначалося, що причиною загибелі Частякова міг бути вибуховий пристрій у подарунку, а не необережне поводження з гранатою.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підтвердив загибель свого помічника Геннадія Частякова. У своєму Telegram-каналі Залужний розповів, що Частяков загинув у свій день народження.

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