Частяков із родиною святкував свій день народження.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підтвердив загибель свого помічника Геннадія Частякова. У своєму Telegram-каналі Залужний розповів, що Частяков загинув у свій день народження.

"Невимовний біль і важка втрата для Збройних сил України і для мене особисто. Сьогодні за трагічних обставин у свій день народження у родинному колі загинув мій помічник і близький друг, майор Геннадій Частяков", – написав він.

За словами головнокомандувача, в одному із подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій. Він додав, що у Частякова залишилися дружина та четверо дітей.

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Залужний також розповів, що з початку повномасштабного вторгнення помічник був для нього "надійним плечем" та повністю присвятив своє життя Збройним силам України і боротьбі з російською агресією.

"Причини та обставини будуть встановлені в ході досудового розслідування", – уточнив він.

Загибель Частякова: що відомо

У понеділок, 6 листопада у селі Чайки під Києвом через детонацію невідомого вибухового предмета загинув 39-річний військовослужбовець. Його 13-річний син зазнав тяжких поранень та був ушпиталений, повідомили УНІАН в МВС.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі людини та за незаконне поводження з боєприпасами.

ЗМІ писали, що при огляді квартири правоохоронці виявила ще п'ять цілих гранат. Також зазначалося, що причиною загибелі Частякова міг бути вибуховий пристрій у подарунку, а не необережне поводження з гранатою.

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