Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підтвердив загибель свого помічника Геннадія Частякова. У своєму Telegram-каналі Залужний розповів, що Частяков загинув у свій день народження.
"Невимовний біль і важка втрата для Збройних сил України і для мене особисто. Сьогодні за трагічних обставин у свій день народження у родинному колі загинув мій помічник і близький друг, майор Геннадій Частяков", – написав він.
За словами головнокомандувача, в одному із подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій. Він додав, що у Частякова залишилися дружина та четверо дітей.
Залужний також розповів, що з початку повномасштабного вторгнення помічник був для нього "надійним плечем" та повністю присвятив своє життя Збройним силам України і боротьбі з російською агресією.
"Причини та обставини будуть встановлені в ході досудового розслідування", – уточнив він.
Загибель Частякова: що відомо
У понеділок, 6 листопада у селі Чайки під Києвом через детонацію невідомого вибухового предмета загинув 39-річний військовослужбовець. Його 13-річний син зазнав тяжких поранень та був ушпиталений, повідомили УНІАН в МВС.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі людини та за незаконне поводження з боєприпасами.
ЗМІ писали, що при огляді квартири правоохоронці виявила ще п'ять цілих гранат. Також зазначалося, що причиною загибелі Частякова міг бути вибуховий пристрій у подарунку, а не необережне поводження з гранатою.