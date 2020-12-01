Зі слів очевидців, медики не надали чоловікові необхідної допомоги у приміщенні приймального покою й не врятували його життя.

У Чернівецькій області слідчі поліції розслідують обставини смерті 69-річного пацієнта медичного закладу в присутності лікарів.

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Як повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, 30 листопада на спецлінію «102» надійшла інформація з Вижницької центральної районної лікарні про настання смерті чоловіка у приміщенні приймального покою.

Прибувши до установи, слідчо-оперативна група відділення поліції опитала лікарів, дружину померлого та очевидців події.

Зі слів медиків, 69-річний житель села Виженка обслуговувався у вказаному закладі, і того дня звернувся по медичну допомогу.

«Там у нього різко погіршилося самопочуття, і він помер в присутності лікарів. Медики надали правоохоронцям лікарське свідоцтво про ненасильницьку смерть чоловіка», - йдеться у повідомлені.

Опитуючи очевидців, поліцейські отримали інформацію про те, що смерть чоловіка могла настати внаслідок ненадання вчасної медичної допомоги. Наразі правоохоронці перевіряють цю версію.

Відомості про подію слідчі поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 2 ст. 139 (ненадання допомоги хворому медичним працівником) Кримінального кодексу України.

Тіло померлого поліцейські направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті, а також призначили низку експертиз для оцінки дій співробітників лікарні.

Смерть чоловіка у лікарні на Буковині: що відомо

Раніше повідомлялось, що у Чернівецькій області чоловік прийшов у Вижницьку центральну районну лікарню і помер, поки чекав допомоги лікарів. Інформація про це з’явилась в соцмережах, очевидець виклав відео з місця пригоди.

Автор ролику розповів, що чоловік прийшов до лікарні самостійно і 40 хвилин сидів на лавочці і чекав допомоги. Незабаром йому стало погано - пацієнта на ношах занесли всередину сторонні жінки і той, хто знімав подальші події в лікарні.

Медики почали надавати допомогу, але чоловік вже помер. На кадрах чутно, як автор відеозапису свариться з лікарями, запитуючи, чому вони стільки часу тягнули і не рятували людину. Один з медпрацівників нібито вказав, що причиною смерті стала тромбоемболія легеневої артерії.

У коментарях деякі користувачі мережі теж висловили обурення ситуацією в медзакладі. Одні скаржилися на дії лікарів, а інші стали на їхній захист.

Увага, на відео присутня ненормативна лексика! Відео не рекомендується до перегляду вразливим людям, вагітним і неповнолітнім.

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Автор: Світлана Макринська