Слідчі мають намір притягнути до відповідальності батьків юнака, який спричинив смертельне ДТП.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявляє, що у справі 16-річного водія Infiniti Миколи Харківського, який підозрюється у скоєнні ДТП з одним загиблим та трьома постраждалими, відповідальність ще мають нести батьки.

Про це Венедіктова сказав в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі 1+1.

"Щодо цього Миколи Харківського, який дійсно є неповнолітнім, нам потрібно пам'ятати друзі, що за такі злочини несуть відповідальність не тільки діти. Він неповнолітній. Несуть відповідальність батьки і оточення", - сказала Венедіктова.

У зв'язку з цим генпрокурор заявила, що в Україні відбувається зухвала і цинічна неповага до закону, до людського життя.

За їі словами, цього року в Україні 35 неповнолітніх осіб скоїли ДТП, які вже інкримінуються Кримінальним кодексом, а 800 неповнолітніх стали потерпілими внаслідок аварій. При цьому, в Україні загалом за цей рік на дорогах сталося 2,5 тисячі летальних випадків, а за весь минулий рік - 3,5 тис.

Венедіктова сказала, що у випадку ДТП, яке спричинив у Харкові 16-річний юнак, інкримінується ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років.

"Враховуючи, що він неповнолітній, ми знаємо, що буде обмеження не більше 7 років... Ми будемо намагатися доводити, але це зовсім інша історія, - притягнення до відповідальності батьків", - наголосила Венедіктова.

ДТП з Infiniti у Харкові

Ввечері 26 жовтня у Харкові 16-річний водій Infiniti, намагаючись перетнути перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської на червоний сигнал світлофора, на високій швидкості зіткнувся із Chevrolet Aveo. Внаслідок аварії 58-річний водій Chevrolet загинув на місці, троє пасажирів Infiniti – двоє юнаків 19 років та 16-річна дівчина з тяжкими травмами доставлені до лікарні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Водія Infiniti затримали.

За даними поліції, він перебував на умовному терміні покарання за завдання умисних тілесних ушкоджень середньої тяжкості (ч.1 ст.122 КК України), а у вересні цього року на нього було складено протоколи про адміністративні правопорушення (водіння автомобілем без посвідчення водія та перевищення допустимої швидкості).

27 жовтня юнаку повідомили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України). У разі доведення вини йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

Київський райсуд Харкова обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу 16-річному водію Infiniti Миколі Харківському, який підозрюється у скоєнні ДТП з одним загиблим та трьома постраждалими.

Автор: Віталій Саєнко