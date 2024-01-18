Львів’янка втратила ногу, коли підірвалась на ворожій міні.

25-річна снайперка Анастасія Савка на псевдо "Фенікс" зі Львова, яка втратила ногу на війні, після реабілітації та протезування знову планує повернутися на фронт, щоб боронити майбутнє свого сина та країни. Історію відважної військової розповіли у реабілітаційному центрі "Незламні".

До великої війни Анастасія займалась вихованням сина Яреми та працювала у салоні автосервісу. А з початку вторгнення – стала снайперкою на псевдо "Фенікс". У складі 118-ї бригади вона знищувала ворогів на запорізькому напрямку.

Снайперка втратила ногу, коли підірвалась на ворожій міні. Уламки сильно пошкодили ліву ногу захисниці, врятувати її не вдалося.

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"Після поранення у рідному Львові хірурги центру "Незламні" сформували снайперці куксу. У дівчини невисока ампутація, тож спеціалісти центру дають сприятливий прогноз щодо майбутнього протезування снайперки", - зазначили медики.

Поки рана гоїться, Анастасія займається фізичною та психологічною реабілітацією у центрі. П'ятирічний Ярема, якого від початку служби захисниці виховують її батьки, постійно навідує маму.

"Україна асоціюється у мого Яреми з війною. Він поки зовсім маленький і перебуває у відносно безпечному місці. Часто каже, що боїться вирости, поїхати в Україну і померти. Я не хочу аби він жив в такому постійному страху та здригався від звуку сирен. І тому маю гарантувати його безпеку та майбутнє", – пояснила Анастасія своє бажання повернутися до війська.

Реабілітація військових у Львові

У Національному реабілітаційному центрі "Незламні" у Львові проходять реабілітацію та протезування військові, які дістали поранення або втратили кінцівки на фронті.

Зокрема, торік там опікувались 32-річним розвідником Іваном Дзюбою, який після 13 днів полону повернувся з ампутованим ногами та без пальця на руці. Іван отримав протези та навчався на них ходити.

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