У січні новина про падіння хреста налякала багатьох забобонних людей, вони говорили, що це - поганий знак для України, не варто чекати добра.

Хрест на Софії Київській в українській столиці буде відновлено. Нагадаємо, у січні що сильним поривом вітру на однму з куполів було відірвано хрест.

Багато хто сприйняв це як поганий знак для України, натомість, купол буде відновлено. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

На початку березня група активістів встановила хрест, який насправді не був призначений для основного куполу Софії. Це хрест, який зробили для трапезного храму. Та сам купол підлягав ремонту та реставрації.

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"І сьогодні попри те, що Київ пережив обстріл, ці роботи почалися. Що важливо - протягом наступних двох тижнів хреста на куполі не буде", - розповіла кореспондентка з місця події.

На Софії Київській впав хрест

Вночі 14 січня 2022 року у Києві через сильний вітер із одного з куполів Софійського собору впав хрест. Востаннє хрести замінювали у 1978-1979 роках. Радянські реставратори огорнули чорний метал основи хрестів міддю, що спровокувало руйнування.

Хрест було направлено на експертизу. А усі інші хрести на банях собору обіцяли додатково обстежити заради уникнення подібних ситуацій.

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