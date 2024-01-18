Вона заявила, що отримала від нього усього два подарунки – обіцяє їх продати, а гроші передати на ЗСУ.

Українська художниця Соня Морозюк вирішила розірвати заручини із Романом Гринкевичем після корупційного скандалу. Про це вона повідомила в соцмережі.

"Ми не будемо однією родиною. Я не візьму прізвище Гринкевич. Я не буду з людиною, яка зрадила мою країну. Я вірила. Зараз мені гидко, відчуваю себе обманутою та використаною. Я оберу бути чесною перед собою. І залишусь Сонею Морозюк", – написала вона в Instagram.

Морозюк також заявила, що отримала від Гринкевича тільки два подарунки – обручку і кольє. Вона пообіцяла їх продати та передати кошти на ЗСУ.

Відео дня

"Всі підозри в тому, що я нібито отримувала ще щось від Романа або членів його родини – квартири, машини, нерухомість, що завгодно – я відкидаю, і готова доводити це в суді і як завгодно. Обіцянка подати декларацію залишається в силі", – додала вона.

Реакція українців

У мережі відреагували на заяву художниці. Меми і жарти не змусили на себе довго чекати:

Справа Гринкевичів

Наприкінці грудня 2023 року львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича затримали спробі підкупу одного з керівників слідчого управління ДБР – той пропонував 500 тисяч доларів за зняття арешту з майна підконтрольних йому компаній, накладеного в рамках кримінального провадження.

Відомо, що компанії Гринкевича виграли 23 тендери на постачання одягу армії – сума становить понад 1,5 млрд. Частина контрактів так і не виконана, інші – не в повному обсязі або за завищеними цінами. Суму збитків від оборудки оцінюють в 1 млрд грн.

У Міноборони України заявили про розірвання контрактів з цими компаніями. Оборонне відомство просить ДБР визнати міністерство потерпілою стороною у справі закупівель у Гринкевича.

Вас також можуть зацікавити новини: