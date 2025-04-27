Востаннє сталкера там затримали приблизно місяць тому.

Під час повномасштабної війни кількість візитів сталкерів до Чорнобильської зони відчуження суттєво зменшилася. Зараз "сталкерство" на паузі, каже голова Держагентства з управління зоною відчуження Григорій Іщенко.

В інтервʼю УНІАН він додав, що востаннє сталкера було затримано приблизно місяць тому. Ним був молодий хлопець, який дійшов до Припʼяті з Вінницької області.

"Він обійшов пости, мінні поля. Яким чином він це зробив – з’ясовувала вже служба безпеки. Загалом це дуже рідкісні випадки на сьогоднішній день. "Сталкерство" на "паузі", бо справжні сталкери, а не у грі, розуміють небезпеку. Адже є не лише міни – їх можуть прийняти за вороже ДРГ. Тому є дуже-дуже поодинокі випадки "сталкерства". Навіть не кожного місяця", – пояснив він.

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Іщенко додав, що багато людей з числа сталкерів, які відвідували зону відчуження до повномасштабного вторгнення, стали на захист Батьківщини.

"А деякі з них служать навіть у зоні відчуження. Сталкери стали військовими", – констатував він.

Коли Чорнобильська зона відчуження буде придатною для життя

Після аварії на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 року та місцевість серйозно забруднена. У зоні відчуження є "чисті" локації, які офіційно вважають безпечними, але в найближчому майбутньому їх не побільшає.

Голова Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) Григорій Іщенко зауважив, що зона відчуження стане придатною для життя більш ніж через 20 тисяч років, адже саме стільки, за його словами, становить період розпаду у плутонію, в уранової групи.

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