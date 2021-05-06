До 1 липня в Україні можуть запровадити ковідні сертифікати.
Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, інформує прес-служба МОЗ.
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За його словами, МОЗ опрацьовує питання про впровадження ковідних сертифікатів – це робоча назва внутрішнього документа, який міститиме дані про вакцинацію, негативні ПЛР-тести або одужання після COVID-19. Документ розробляють з урахуванням вимог Digital Green Certificate Єврокомісії та Smart Vaccination Certificate ВООЗ.
Навіщо потрібен ковідний сертифікат
Мета запровадження документу – вільне та безпечне пересування громадян під час пандемії коронавірусу. Дані вноситимуть через електронну систему охорони здоров'я, а сам сертифікат можна буде отримати у лікаря або згенерувати у додатку чи порталі «Дія».
«До впровадження ковідних сертифікатів українці, яким зробили дві дози щеплення, зможуть отримати за їх запитом і за потреби пред'явлення при перетині державного кордону паперове Міжнародне свідоцтво про вакцинацію, яке наразі є чинним», - зазначається у повідомленні.
Міністр розповів, що документ планують розробити в найкоротші терміни, і він може запрацювати вже з 1 липня.
«Вважаю, що нам це треба запускати всередині країни в максимально стислі терміни, якщо не в червні, то щоб із 1 липня він у нас на повну запрацював», – наголосив міністр.
«Ми знаємо, які потенційно дані будуть вносити в ковідні сертифікати в європейських країнах, навколо чого триває дискусія. Моє бачення – нам треба давати можливість внести всі необхідні дані, робити свій український сертифікат, який потім буде інтегрований з сертифікатами ЄС», – пояснив міністр.
Переваги ковідного сертифіката
За словами Степанова, запуск внутрішнього ковідного сертифіката буде супроводжуватися певними перевагами для його власників. У такий спосіб українці будуть зацікавлені в тому, щоб перевірятися на COVID-19 за перших же симптомів і не займатися самолікуванням.
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«Як ви знаєте, у нас є проблема самолікування. Є велика кількість людей, про яких ми не знаємо – хворіли вони на COVID-19 чи ні. Якщо у них була легка форма хвороби, вони сиділи вдома, не ходили до лікаря і не робили тести. Якщо буде внутрішній сертифікат, який даватиме відповідні переваги за наявності зроблених тестів, – це буде як додатковий стимул не займатися самолікуванням», – вважає міністр.
COVID-паспорт в Україні: що відомо
- 29 березня президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності розробки в Україні "паспортів вакцинації", в яких будуть дані про щеплення від COVID-19.
- Того ж дня міністр охорони здоров'я Степанов заявив, що проект "паспорта вакцинації" від COVID-19 для українців вже на фінальній стадії розробки.
- У ЄС розробляють "цифрові зелені сертифікати" єдиного зразка для сприяння безпечному вільному переміщенню громадян в межах ЄС у період пандемії. У сертифікатах буде вказано прізвище та ім'я особи, дату народження, дату видачі, інформацію про щеплення, негативний тест або одужання після COVID-19, а також унікальний ідентифікатор документу.
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