Наразі заяви про надання статусу біженця розглядаються Державною міграційною службою України.

65 евакуйованих громадян Афганістану попросили про надання статусу біженця в Україні після прибуття з Кабулу.

Про це у коментарі УНІАН повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Він нагадав, що українська влада вже здійснила три евакуаційні рейси з Кабулу і понад 250 пасажирів прибуло до України, серед яких були українські громадяни та іноземці (серед іноземців більшу частину становлять громадяни Афганістану). До України також були евакуйовані журналісти, громадські діячі, які побоювалися за своє життя на території Афганістану.

"Ті громадяни Афганістану, які потребували допомогу від України, і які розуміли, що їм немає куди в подальшому відбути за межі України, вони звернулися під час заходів прикордонного контролю, під час оформлення їх у пункті пропуску із заявами про надання їм статусу біженця. Загалом таких 65. Всі вони передані представникам міграційної служби, які в подальшому розглядатимуть їхні заяви, які опікуватимуться ними до завершення розгляду цих заяв", - сказав Демченко.

Читайте такожУ МЗС розповіли, скільки українців ще залишаються в Афганістані

Він додав, що серед громадян Афганістану були і такі особи, які мали родичів у інших країнах або місцях перебування. Після прибуття у міжнародний аеропорт "Бориспіль", вони купували квитки на рейси в інші країни світу.

Талібан захопив владу в Афганістані

Автор: Віталій Саєнко