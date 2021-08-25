65 евакуйованих громадян Афганістану попросили про надання статусу біженця в Україні після прибуття з Кабулу.
Про це у коментарі УНІАН повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
Він нагадав, що українська влада вже здійснила три евакуаційні рейси з Кабулу і понад 250 пасажирів прибуло до України, серед яких були українські громадяни та іноземці (серед іноземців більшу частину становлять громадяни Афганістану). До України також були евакуйовані журналісти, громадські діячі, які побоювалися за своє життя на території Афганістану.
"Ті громадяни Афганістану, які потребували допомогу від України, і які розуміли, що їм немає куди в подальшому відбути за межі України, вони звернулися під час заходів прикордонного контролю, під час оформлення їх у пункті пропуску із заявами про надання їм статусу біженця. Загалом таких 65. Всі вони передані представникам міграційної служби, які в подальшому розглядатимуть їхні заяви, які опікуватимуться ними до завершення розгляду цих заяв", - сказав Демченко.
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Він додав, що серед громадян Афганістану були і такі особи, які мали родичів у інших країнах або місцях перебування. Після прибуття у міжнародний аеропорт "Бориспіль", вони купували квитки на рейси в інші країни світу.
Талібан захопив владу в Афганістані
- 15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, в тому числі і столиці - Кабула.
- Міністр внутрішніх справ Афганістану Абдул Сатар Мірзаквал у відеозверненні заявив, що столицю передадуть талібам мирно.
- Стало також відомо, що представники "Талібану" в президентському палаці в Кабулі обговорять підготовку до зміни влади. Також 15 серпня президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану. 18 серпня стало відомо, що Гані зі своєю сім'єю знаходиться в Об'єднаних Арабських Еміратах.
- Угруповання Талібан 19 серпня проголосило нову державу на підконтрольній їй території – Ісламський Емірат Афганістан.
- Представники Талібану оголосили в країні загальну амністію і заявили, що мають намір підтримувати мирні відносини з усіма країнами. Вони також пообіцяли, що жінкам будуть надані права, але "в рамках ісламу". Проте прихід талібів до влади спровокував паніку і втечу людей з країни. Багато хто пам'ятає жорстоке правління Талібану в дев'яностих, коли в суспільстві діяв вкрай жорсткий режим шаріату.
- Україна вже трьома рейсами повертала українців з Афганістану. Зокрема, 23 серпня було евакуйовано 98 осіб: 41 українця та 57 афганців..
- 19 серпня Міжнародний валютний фонд призупинив допомогу Афганістану. 25 серпня стало відомо, що Світовий банк припинив фінансування проектів у Афганістані.