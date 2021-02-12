Засідання Печерського районного суду Києва щодо обрання запобіжного заходу керуючому санацією "Чорноморського морського пароплавства" арбітражному керуючому Євгену Лахненку, яке мало відбутися в четвер, 11 лютого, перенесли на понеділок, 15 лютого. Про це повідомляє джерело, обізнане в ході розгляду справи.

За даними джерела, ще минулого тижня суддя обрав для Лахненка запобіжний захід у вигляді 12,5 млн грн застави, проте вони не були внесені в 5-денний термін, і тепер підозрюваному має бути присуджено утримання під вартою.Читайте такожЧиновника Лахненка підозрюють у "дерибані" майна "Чорноморського пароплавства": збитків на 17 мільйонів гривень

Нагадаємо, у січні прокуратура оголосила про підозру у зловживанні службовим становищем на посаді керуючого санацією "Чорноморського морського пароплавства" Євгенію Лахненку. За версією слідства, продаж Лахненком майна компанії за заниженими цінами спричинив 17 млн грн збитків державі.

Зазначимо, що Євген Лахненко і раніше проходив підозрюваним у низці кримінальних справ пов'язаних з його діяльністю як арбітражного керуючого. Так, ще в грудні 2018 року НАБУ в рамках кримінального провадження № 52018000000000947 повідомило Лахненку про підозру у розтраті майна підприємства на суму 28 млн грн ВАТ "Одеська ТЕЦ". Там він також був арбітражним керуючим. З лютого 2020 року вищим Антикорупційним судом дане кримінальне провадження призначено до судового розгляду.

Крім того, центральним апаратом ДБР здійснюється досудове розслідування у справі № 62019100000001124 за фактом заволодіння та розкрадання групою осіб з використанням неправосудних рішень судів майном ТОВ "Черкасизалізобетонбуд" на суму 13 млн 950 тис. грн. Йдеться про офісні приміщення, будувати які, за договором, мало ЗАТ "Будсоцсервіс", яке було спеціально введено в процедуру банкрутства з метою заволодіння майном. А ліквідатором "Будсоцсервісу" був призначений Євген Лахненко. Який незаконно включив до складу ліквідаційної маси незавершений об'єкт будівництва належить "Черкасизалізобетонбуду", а в подальшому за договором купівлі-продажу продав його. За наявною інформацією, в даному кримінальному провадженні також планується оголошення підозри Лахненку.

Також Лахненко перебував у розшуку у справі Херсонського бавовняного комбінату ще у 2013 році (справа № 12013230030001260). Правоохоронці установили, що посадовими особами цього підприємства шляхом зловживання службовим становищем незаконно відчужено 70% активів ХБК. Адже без затвердженого господарським судом плану санації керуючий санації ВАТ "Херсонський бавовняний комбінат" Лахненко, не мав права проводити відчуження майна боржника, а саме, укладати угоди, що передбачають відчуження основних засобів.

У січні 2016 року директор ДП "Київський державний завод "Буревісник" в. Кострицький повідомив Генеральну прокуратуру про вчинення кримінального правопорушення в тому числі арбітражним керуючим Лахненком, який погодив договір про спільну діяльність між "Буревісником" і ТОВ "Мегашанс", в результаті якого держпідприємство втратило обладнання на загальну суму близько 2,4 млн грн.

Є також кримінальні провадження щодо Євгена Лахненка за фактом підробки печатки (кримінальне провадження № 12016250240000379) та шахрайства (справа № 12017250240000160) у період перебування його розпорядником майна та директором ДП ДАК "Хліб України" "Тальнівський комбінат хлібопродуктів". Крім того, Лахненко, обіймаючи посаду саме директора (а не розпорядника, ліквідатора або керуючого санацією) цього державного підприємства порушував вимоги щодо сумісництва, оскільки в цей же період виконував обов'язки арбітражного керуючого в інших підприємствах.

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Автор: УНІАН