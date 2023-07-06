Віряни Московського патріархату кричать про захоплення Києво-Печервської лаври. Хоча наразі представники УПЦ МП офіційно втратили право на користування приміщеннями заповідника.

Вранці 6 липня правоохоронці отримали доступ до кількох корпусів Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", попри спротив вірян УПЦ Московського патріархату.

Адвокат Києво-Печерської лаври протоієрей Микита Чекман у своєму Telegram-каналі написав, що представники заповідника у супроводі поліції зірвали замки та увійшли до 70 корпусу. Також вони підійшли до 69-го корпусу.

На опублікованих "Союзом православних журналістів" у тг-каналі відео видно, що правоохоронці намагаються отримати доступ до корпусів, а віряни церкви Московського патріархату перешкоджають їм, ставши на коліна й читаючи молитви, також дехто з них посідав перед дверима корпусів. Повідомляється, що комісія Мінкульту вже прибула на місце події.

Комісія й раніше намагалася опечатати корпуси Лаври

До Києво-Печерської лаври у вівторок, 4 липня, знову прибула комісія Мінкульту і спробувала опечатати корпуси, які вже давно мали б покинути представники УПЦ МП. Це вже не перша спроба представників комісії. Та віряни блокують їхню роботу щоразу.

Нагадаємо, ще в березні 2023 року УПЦ МП повинна була звільнити всі приміщення, якими користується у Києво-Печерській лаврі, адже державний заповідник розірвав договір про оренду цією церквою.

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