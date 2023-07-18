Тільки 6 липня правоохоронцям вдалося розблокувати доступ до кількох корпусів Лаври.

Московський патріархат повинен передати об'єкти культурної спадщини і мощів святих до державного заповідника "Києво-Печерська Лавра" до кінця цього року, розповів в.о. директора заповідника Максим Остапенко в інтерв'ю "Укрінформ".

"Я був би щасливий, якби все завершилося до кінця року. Маю на увазі передачу і об’єктів культурної спадщини, і мощів. Ці процеси між собою поєднані, але все ж таки передача об’єктів нерухомості, майнового комплексу - це одна історія, а інша – це реліквії, які зберігаються в печерах", - зазначив Остапенко.

Він додав, що колишні керівники монастиря від УПЦ МП робили все, щоби перетворити Лавру у резиденцію Московського патріархату і патріарха Кирила.

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Окремо Остапенко розповів, як УПЦ МП облаштувала комплекс: "Російські маркери тут всюди, починаючи від могили Столипіна і градоначальників та столоначальників, яких за імперських часів тут було поховано. А ще - Румянцева-Задунайцева, Олександра Безака, який душив і свободу Польщі. Всі ці могили чітко впорядковані".

"Вони (керівники монастиря) ніде не кажуть, що половина храмів, в т.ч. Нижньої Лаври, побудовані коштом козацьких полковників, але вони вшановують Матрону Московскую. Та ж історія з Іваном Мазепою", - сказав керівник заповідника.

Києво-Печерська лавра без УПЦ МП - головне

УПЦ МП повинна була звільнити приміщення Києво-Печерської лаври ще у березні 2023 року. Проте священники та віряни чинили опір: блокували входи, перешкоджали роботі комісії при Мінкульту.

Тільки 6 липня правоохоронцям вдалося розблокувати доступ до кількох корпусів Лаври.

Договори про оренду храмів комплексу були укладені Московським патріархатом ще за часів Януковича. Відтоді московські попи винаймали Лавру безоплатно. Втім, адміністрація комплексу знайшла чимало порушень у користуванні держмайном і на початку 2023 року попросила УПЦ МП "на вихід".

Екс-намісника Лаври УПЦ МП Павла Лебедя підозрюють, зокрема, у виправданні агресії Російської Федерації щодо України. Його помістили під варту.

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