Розмір застави був залишений відповідно до рішення суду від 22 квітня.

Шевченківський районний суд міста Києва задовольнив клопотання сторони обвинувачення про продовження строку тримання під вартою бізнесмена Ігоря Коломойського до 22 липня з альтернативною визначення застави у сумі 1 млрд 968 млн 200 тис гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, ухвалу суду оголосив слідчий суддя Вадим Ковтуненко.

"Клопотання задовольнити. Продовжити... строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 днів, тобто до 22 липня 2024 року включно", - сказав суддя. Відео дня

Розмір застави був залишений відповідно до рішення суду від 22 квітня.

Перед цим, прокурор Офісу генерального прокурора Сергій Дем'янчук, який представляє сторону обвинувачення, сказав, що у органу досудового розслідування виникла необхідність, аби термін тримання Коломойського під вартою було продовжено ще на 60 діб з альтернативною визначення застави у сумі 1 млрд 968 млн 200 тис гривень.

Прокурор зазначив, що продовжують існувати ризики, встановлені за попередніми ухвалами слідчих суддей. Зокрема, за його словами, основний ризик - це переховування від органів досудового розслідування, можливість виїзду за кордон. Також до ризиків він відніс можливість знищення, схову чи спотворення документів і незаконний вплив на свідків.

При цьому, бізнесмен Коломойський і його захисники не згодні з твердженнями прокурора і просили суд відмовити у задоволенні клопотання сторони обвинувачення у повному обсязі.

Адвокат В'ячеслав Краглевич сказав, що зазначена застава, яку прокурор просить визначити у вигляді альтернативи, є неспівмірною і не відповідає майновому стану.

Також захисник наголосив, що усі ризики, які перерахував прокурор, насправді відсутні. "І відповідно, враховуючи те, що ризики відсутні в слідчого судді Шевченківського районного суду відсутні правові підстави задовільняти дане клопотання і підтверджувати ризики, яких немає", - сказав Краглевич.

Справи Коломойського – що потрібно знати:

27 лютого відбулося судове засідання, де бізнесмену Ігорю Коломойському продовжували запобіжний захід. Адвокати переконували суд у невинуватості свого підзахисного і наводили як документальні підтвердження своїм словам, так і новими свідченнями функціонерів ПриватБанку та чиновників Нацбанку. Незважаючи на те, що свідчення свідків посипалися, суд залишив бізнесмена ще на два місяці в СІЗО, при цьому зменшив суму застави на сто п'ятдесят мільйонів гривень.

11 квітня Київський апеляційний суд відхилив апеляційну скаргу захисників Ігоря Коломойського на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 27.02.2024 щодо продовження строку тримання під вартою бізнесмена.

Сторона захисту пояснила, що протягом семи місяців, коли триває слідство, суд встиг опитати меншість свідків. Крім того, адвокати посилалися на стан здоров'я підзахисного та його хронічні захворювання. Такий стан бізнесмена підтвердив і лікар, який проводив огляд.

Але суддя знову став на бік обвинувачення і залишив Ігоря Коломойського під вартою.

22 квітня Шевченківський районний суд міста Києва частково задовольнив клопотання сторони обвинувачення про продовження терміну утримання під вартою бізнесмена Ігоря Коломойського до 2 червня з альтернативним визначенням застави в сумі 1 млрд 968 млн 200 тисяч гривень.

8 травня Ігорю Коломойському "зшили" нову справу і повідомили про підозру у скоєнні злочину, що нібито стався... 21 рік тому у Криму. За даними слідства, підозрюваний нібито замовив убивство директора однієї з юридичних компаній за невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства. Як повідомляється, четверо осіб потім напали на адвоката і побили його (він вижив).

9 травня суд підтримав сторону обвинувачення та обрав запобіжний захід українському бізнесмену у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів без визначення розміру застави.

Адвокати під час судового засідання відзначили, що сторона обвинувачення апелює до справи, не надаючи жодних доказів, які підтверджують провину бізнесмена. Крім того, захист відзначив, що наразі Ігор Коломойський утримується під вартою в рамках іншого кримінального провадження. А отже, жодних ризиків для цього слідства він не може нести.

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