"Волонтери" ресурсу звинуватили Бортницьку в "фабрикації кримінальних справ".

Суддя Печерського райсуду Києва Віта Бортницька потрапила в "чорний список" сайту "Миротворець". Вона раніше прийняла рішення про арешт майна п'ятого президента Петра Порошенка.

Про це свідчать дані сайту "Миротворець".

Так, ресурс опублікував "картку" з фото Бортницької 10 січня. При цьому зазначено, що вона є "співучасником злочинів з фабрикації кримінальних справ щодо завідомо невинних осіб".

Крім того, як причини внесення судді в базу даних "Миротворець" зазначено "усвідомлених дій, спрямованих на руйнування судової системи України шляхом її дискредитації і підриву довіри до неї", "участі у фабрикації т.зв. "справи про держзраду Порошенка".

Справа Порошенка - що відомо

П'ятий президент проходить підозрюваним у справі про держзраду. Провадження розслідується за ч.1 та ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) КК України.

Порошенко підозрюється в тому, що він, діючи за попередньою змовою групою осіб, у тому числі з числа представників вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", зокрема, шляхом закупівлі вугілля у самопроголошених "республік" на загальну суму близько 1,5 млрд грн.

За версією ДБР, закупівля палива в ОРДЛО поставила енергетичну сферу України в залежність від Російської Федерації і "ЛДНР", підірвавши економічну безпеку держави в 2014-2015 роках, позбавивши можливості диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів, а також надало РФ ширші можливості для подальшого втручання у внутрішні справи України і ведення проти неї підривної діяльності.

17 грудня в Державному бюро розслідувань заявили, що Порошенко проігнорував слідчих, які намагалися вручити йому повістку про виклик у справі про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР" групою громадян України.

Читайте такожСоціологи дізналися, яким політикам найчастіше не довіряють українціТого ж дня стало відомо, що Порошенко покинув межі країни. Пізніше він уточнив, що повернеться в Україну 17 січня.

Політик зазначив, що має намір після прибуття "з'явитися в суді і провести зустріч з Генеральним прокурором, користуючись правом народного депутата на невідкладний прийом".

У вересні-листопаді 2021 року в даному провадженні вже повідомили про підозру народному депутату від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

6 січня Печерський суд Києва наклав арешт на все майно і активи Порошенка

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