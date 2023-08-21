Судді, який насмерть збив нацгвардійця, загрожує до 10 років позбавлення волі.

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо голови районного суду Київщини за фактом ДТП у стані алкогольного сп'яніння, внаслідок якої загинув військовослужбовець Національної гвардії України (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Справу розглядатиме Святошинський районний суд Києва, повідомили у прокуратурі.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 10 років.

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Справа судді Тандира - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 26 травня голова Макарівського райсуду Олексій Тандир на Lexus насмерть збив нацгвардійця, який ніс службу на блокпосту у столиці. Очевидці стверджували, що він був напідпитку та значно перевищив швидкість. Загиблий Вадим Бондаренко мав трьох дітей: виховував одну спільну дитину і двох дітей дружини від попереднього шлюбу.

Згодом Тандира взяли під варту. На одному із засідань, де його адвокати просили відпустити свого підзахисного, стало відомо, що суддя намагався підробити результати експертизи на вміст алкоголю у крові - Тандир замість сечі здав слину та воду. Відтак спершу експертиза не показала наявності алкоголю, але після того, як була виявлена ця підміна, експерти дослідили саму слину, у якій знайшли алкоголь.

Кілька днів тому Тандиру до 9 вересня продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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