Генштаб спростив повернення військовослужбовців після СЗЧ

Генеральним штабом Збройних сил України спрощено повернення військовослужбовців після самовільного залишення військової частини (СЗЧ). Як повідомляється в Telegram-каналі Генштабу, Головнокомандувач ЗСУ виключив проміжні ланки в опрацюванні документів, зокрема армійський корпус, оперативне командування, вид тощо.

Так, документи на призначення тепер подаються напряму від військової частини до Генерального штабу ЗСУ.

"Ці кроки покликані пришвидшити призначення військовослужбовців на посади, зробити процес їхнього переведення прозорішим та усунути маніпуляції окремих посадових осіб щодо перешкоджання таким переведенням", - пояснили у Генштабі.

Менше СЗЧ

Зауважується, що запроваджений механізм призначення (переміщення) не змінює умови повернення до служби після СЗЧ.

"Водночас впроваджені зміни спрямовані на зменшення цих випадків, оскільки новий механізм пропонує більш демократичний підхід в питанні переведення до обраної військової частини", - зауважується у повідомленні.

Документи

Наголошується, що рекомендаційні листи, які тепер стають суто електронними, "не мають бути способом перевестися з бойової бригади, яка виконує завдання на активній ділянці фронту, до військової частини з більш комфортними умовами служби".

Крім того, Генштабом здійснюються заходи щодо зменшення документообігу в частині, що стосується відпрацювання матеріалів (наказів, розпоряджень) стосовно переміщення військовослужбовців, з метою зменшення часу прийняття кадрових рішень.

Війна та мобілізація

Як повідомлялося, раніше Федір Веніславський, народний депутат від "Слуги народу", член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки заявив, що в межах реформування системи мобілізації буде посилено мобілізаційні заходи у великих містах, щоб уникнути перекосів, коли армія комплектується переважно мешканцями сіл.

Крім того, він підкреслив, що не може бути виходу за межі повноважень представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та ситуації, коли вони виконують свої дії з вручення повісток без бодікамер.

Вас також можуть зацікавити новини: