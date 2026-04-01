Мобілізацію у великих містах посилять, - нардеп

За словами народного обранця, люди у Харкові та Одесі не мають "жодного відчуття" великої війни.

В межах реформування системи мобілізації буде посилено мобілізаційні заходи у великих містах, щоб уникнути перекосів, коли армія комплектується переважно мешканцями сіл. Про це в інтерв’ю YouTube-каналу "Власть vs Влащенко" заявив народний депутат, член комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

За його словами, реформа мобілізаційної системи передбачатиме виконання двох ключових задач.

"Перше, це уникнення будь-яких конфліктних ситуацій, тобто не може бути порушення прав людини, не може бути вихід за межі повноважень представників ТЦК СП, не може бути ситуації, коли вони виконують свої дії з оповіщення, з вручення повісток без бодікамер", – заявив Веніславський.

Він наголосив, що в 2024 році для того й вносили у закон норму, яка зобов'язує всіх представників ТЦК та СП носити на роботі бодікамери – щоб такі конфліктні ситуації розглядати в комплексі, а не висмикнуто з контексту.

Що стосується другої задачі реформи, то вона стосується "справедливого" мобілізаційного навантаження на різні частини суспільства.

"Тобто щоб не було відчуття в суспільства, що є певні несправедливі дії, коли в якомусь селі Західної України не залишилося жодного чоловіка призовного віку, а в місті Києві, Одесі і в Харкові, і в інших містах великих України життя протікає мирним чином, і жодного відчуття, що війна повномасштабна у багатьох молодих людей, які є потенційно військовозобов'язаними, немає", – додав нардеп.

Як писав УНІАН, у Міноборони спростували інформацію про те, що реформа мобілізаційної системи стартує з 1 квітня. У відомстві кажуть, що зміни до системи ТЦК та СП ще перебувають у розробці та потребують комплексного підходу. У Міноборони обіцяють незабаром представити конкретні рішення, які мають зробити процес більш прозорим, ефективним і сучасним.

Також ми писали, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оцінив мобілізацію в Україні на 6–7 балів із 10, зазначивши, що нині головною потребою армії є не озброєння, а підготовлені військовослужбовці. За його словами, мобілізація залишається основним джерелом поповнення війська, і важливо забезпечити її прозорість та дотримання всіх процедур.

