'Хочуть нормального ставлення': лейтенант ЗСУ розповів, як повернути з СЗЧ чоловіків

Лейтенант Андрій Іванов вважає, що військових, які хочуть повернутись із СЗЧ, вистачить, щоб заповнити всі підрозділи забезпечення в нових корпусах.

Серед військових, які самостійно залишили військову частину, тобто, пішли в СЗЧ, є багато тих, хто хотів би повернутися на військову службу, висловив думку в інтерв'ю Radio NV командир військової частини в 17-му армійському корпусі, лейтенант ЗСУ Андрій Іванов з позивним Прокурор.

Іванов вважає, що військові хочуть повернутися з СЗЧ до "здравомислячих командирів" та бажають нормального ставлення до них.

"Сьогодні мене дуже цікавить той прошарок хлопців, той прошарок людей, які хочуть повернутися, і їх неймовірно велика кількість. І все дуже індивідуально. Люди хочуть повертатися сьогодні до здравомислячих командирів насамперед. І неважливо – це штурмові підрозділи або підрозділи забезпечення. Вони хочуть просто нормального ставлення", - вважає лейтенант ЗСУ.

На думку Іванова, військових, які хочуть повернутись із СЗЧ, вистачить, щоб заповнити всі підрозділи забезпечення в нових корпусах.

"Точно можу сказати, що заповнити сьогодні всі підрозділи забезпечення в нових корпусах можна за рахунок тих людей, які з СЗЧ готові повернутись", - підкреслив Іванов.

На його думку, в СЗЧ переважно йдуть військові, які, маючи фізичні вади, не встигли пройти ВЛК і опинились в бойових бригадах.

Примітно, що новий міністр оборони України Михайло Федоров навів дані, що в розшуку за порушення правил військового обліку наразі перебувають близько двох мільйонів українців, а також ще близько 200 тисяч перебувають в СЗЧ.

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, військових, які повертаються з СЗЧ, в першу чергу відправляють в ті підрозділи, що перебувають у найгарячіших точках фронту. Сирський пояснив, що це пов'язано з необхідністю в першу чергу комплектувати ті частини, які виконують завдання на найгарячіших ділянках фронту. Проте, за словами головнокомандувача ЗСУ, таким військовим дорога відкрита не "лише" у десантно-штурмові і штурмові війська. Якщо військовий самостійно повертається, він може перейти до іншої військової частини.

Також ми писали, що військові 47 окремої механізованої бригади "Маґура" поділилися, що військові, які повертаються з СЗЧ, майже завжди розповідають про погане командування. Проте, як вони зазначають, потім з'ясовується, що причиною такого до них ставлення командування є вживання агкоголю чи інші порушення. Водночас, військові визнають, що люди вигорають, а також хочуть побачитися з близькими, тоді як відпустку їм керівництво не дає й тому вони йдуть в СЗЧ.

