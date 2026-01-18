Бійців після СЗЧ пріоритетно відправляють у найгарячіші точки фронту, - Сирський

Такими бйцями в першу чергу комплектують ті підрозділи, що ведуть активні бойові дії.

Військовослужбовці, які повертаються в стрій після самовільного залишення частини (СЗЧ), в першу чергу відправляються в ті підрозділи, що перебувають у найгарячіших точках фронту. Про це в інтерв'ю lb.ua розповів головнокомандувач ЗСУ Олпександр Сирський.

"В ході вивчення цієї проблеми ми пішли на різні форми, методи для повернення. Ви знаєте, що є процедури повернення, тобто військовослужбовець, який пішов у СЗЧ, може самостійно повернутися до військової частини або перейти до іншої військової частини. В нас створені батальйони резерву, куди цих військовослужбовців доставляють чи вони самі приходять", - заявив він.

При цьому головнокомандувач, запевнив, що при поверненні із СЗЧ дорога відкрита не "лише" у десантно-штурмові і штурмові війська, а "у тому числі" в ці війська.

Відео дня

"Звичайно, в першу чергу комплектуються ті частини, які виконують завдання на найбільш гарячих ділянках фронту. Там, де ведуться активні бойові дії, є, на жаль, і втрати, і потреба поповнення особовим складом. Тому, звичайно, люди, які повертаються, можуть потрапити у ті частини, які ведуть активні бойові дії. Це і ДШВ, і штурмові, і механізовані, і частини територіальної оборони", - пояснив Сирський.

Зростання кількості дезертирів головнокомандувач пов'язав з підвищенням інтенсивності бойових дій та переговорами щодо миру.

Коментуючи проблему ротацій і виведення частин на тривалий відпочинок, Сирський зауважив, що чисельна перевагу ворога "в декілька разів, розмах і інтенсивність бойових дій" не завжди дають можливість проводити ротації.

"Звичайно, людям треба давати відпочинок, і процес надання відпусток продовжується навіть в ході активних бойових дій. Бригади, які долучені до активних бойових дій, дають планові відпустки військовослужбовцям. Цей процес не припиняється", - додав він.

Проблема СЗЧ: останні новини

Як писав УНІАН, на сьогодні близько 200 тисяч українських військових самовільно покинули військові частини. Крім того, два мільйони цивільних числяться в розшуку у зв’язку з мобілізацією. Такі дані озвучив новий міністр оборони Михайло Федоров.

Також ми наводили розповідь офіцерів 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура", які стверджують, що більшість бійців, які самовільно залишають частину, брешуть про начебто погане командування. Реальними причинами деззертирства у більшості випадків є дисциплінарні порушення самих бійців, зокрема вживання алкоголю, або інші проблеми з поведінкою.

Вас також можуть зацікавити новини: