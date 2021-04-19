6 громадян звільнено від відбування покарання, ще трьом – скорочено строки ув’язнення.

У Таїланді помилували 9 українців.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Читайте такожКороль Таїланду помилував 16 українців, семеро з яких звільнені з-під варти

"Завдяки співпраці з головним омбудсманом Королівства Таїланд та з нагоди відзначення Національного Дня Таїланду всі без винятку ув’язнені в Таїланді громадяни України отримали королівське помилування – двоє отримали помилування у вигляді зменшення термінів покарання на 1/6 від актуального терміну ув’язнення (без урахування проведеного у в’язниці часу), 1 особа – на 1/2, а 6 громадянам України було скорочено термін та звільнено від подальшого покарання", - зазначила вона.

За словами Денісової, наразі 6 громадян вже повернулись в Україну, залишаються в ув’язненні троє громадян.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко