У Таїланді помилували 9 українців.
Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
Читайте такожКороль Таїланду помилував 16 українців, семеро з яких звільнені з-під варти
"Завдяки співпраці з головним омбудсманом Королівства Таїланд та з нагоди відзначення Національного Дня Таїланду всі без винятку ув’язнені в Таїланді громадяни України отримали королівське помилування – двоє отримали помилування у вигляді зменшення термінів покарання на 1/6 від актуального терміну ув’язнення (без урахування проведеного у в’язниці часу), 1 особа – на 1/2, а 6 громадянам України було скорочено термін та звільнено від подальшого покарання", - зазначила вона.
За словами Денісової, наразі 6 громадян вже повернулись в Україну, залишаються в ув’язненні троє громадян.
Вас також можуть зацікавити новини:
- В Україні вийшов на свободу вбивця, засуджений у 1996 році до смертної кари
- У Хмельницькому затримали молодика, який збував дитяче порно
- Військо РФ біля кордону: на Одещині прикордонникам допомагатиме авіація (відео)
- У Києві до 13 років засуджено чоловіка, який напідпитку вбив 6–річного хлопчика
- Суд виніс вирок Волкову за викрадення активістів Майдану Вербицького і Луценка
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram