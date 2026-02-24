Зеленський відреагував на чутки про новий дедлайн для завершення війни від Трампа

Україна завжди підтримує бажання США якнайскоріше завершити війну. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час спілкування з медіа за підсумками саміту Україна - країни Північної Європи та Балтії, відповідаючи на запитання журналіста, що ЗМІ пишуть про те, що президент США Дональд Трамп хотів би завершити війну до 4 липня 2026 року, тобто до Дня незалежності США.
"Що стосується 4 липня, що США або президент Трамп хоче закінчити війну. Я можу тільки підтримати, якщо про це сказав президент США. Для мене це нова інформація", - наголосив він.
За його словами, він мав зустрічі сьогодні весь день і з інформацією про дедлайн до 4 липня незнайомий. При цьому він додав, що під час перемовин в Абу-Дабі, а також у Швейцарії Україна та США підіймали питання, що є бажання і бачення з боку США закінчити цю війну якнайшвидше. При цьому наголосив, що Україна завжди підтримувала fast трек, тобто швидке завершення війни, тому і про липень також.
"Але там не йдеться про те, що fast трек пов'язаний з тим, що ми віддаємо частину своїх територій тощо", - підкреслив Зеленський.
Трамп призначив конкретну дату для завершення війни - що відомо
Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп прагне досягти мирної угоди щодо війни в Україні до дня святкування 250-річчя незалежності США 4 липня, проте немає жодних ознак того, що лідер Росії Володимир Путін готовий укласти угоду, яка не задовольняє його максималістські вимоги.
Bloomberg зазначає, що переговори вже кілька разів зривалися, і навіть деякі американські чиновники приватно визнають, що не бачать ознак того, що Путін готовий відмовитися від своїх максималістських позицій.
За даними джерел, хоча переговори між трьома сторонами - Україною, США і РФ - залишаються конструктивними, вони фактично зайшли в глухий кут.