Зеленський відреагував на чутки про новий дедлайн для завершення війни від Трампа

При цьому Зеленський наголосив, що при швидкому завершенні війни не може йтися про здачу Україною своїх територій.

Україна завжди підтримує бажання США якнайскоріше завершити війну. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час спілкування з медіа за підсумками саміту Україна - країни Північної Європи та Балтії, відповідаючи на запитання журналіста, що ЗМІ пишуть про те, що президент США Дональд Трамп хотів би завершити війну до 4 липня 2026 року, тобто до Дня незалежності США.

"Що стосується 4 липня, що США або президент Трамп хоче закінчити війну. Я можу тільки підтримати, якщо про це сказав президент США. Для мене це нова інформація", - наголосив він.

За його словами, він мав зустрічі сьогодні весь день і з інформацією про дедлайн до 4 липня незнайомий. При цьому він додав, що під час перемовин в Абу-Дабі, а також у Швейцарії Україна та США підіймали питання, що є бажання і бачення з боку США закінчити цю війну якнайшвидше. При цьому наголосив, що Україна завжди підтримувала fast трек, тобто швидке завершення війни, тому і про липень також.

"Але там не йдеться про те, що fast трек пов'язаний з тим, що ми віддаємо частину своїх територій тощо", - підкреслив Зеленський.

Трамп призначив конкретну дату для завершення війни - що відомо

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп прагне досягти мирної угоди щодо війни в Україні до дня святкування 250-річчя незалежності США 4 липня, проте немає жодних ознак того, що лідер Росії Володимир Путін готовий укласти угоду, яка не задовольняє його максималістські вимоги.

Bloomberg зазначає, що переговори вже кілька разів зривалися, і навіть деякі американські чиновники приватно визнають, що не бачать ознак того, що Путін готовий відмовитися від своїх максималістських позицій.

За даними джерел, хоча переговори між трьома сторонами - Україною, США і РФ - залишаються конструктивними, вони фактично зайшли в глухий кут.

