Країни НАТО ретельно вивчають українських досвід, вважаючи тепер, що мобільні телефони солдатів - це уразливість, яку може використати Росія.

Український солдат Віктор Коваленко, який захищає Дебальцеве від російських сил, вийшов з укриття. І хоч йому наказали цього не робити, він увімкнув свій мобільник, щоб зателефонувати дружині.

"Невдовзі снаряди почали розриватися біля мене", - пригадує військовий.

Аналогічні атаки вбили інших солдатів з його батальйону. Це було в 2015 році. Тоді ворог вчився скеровувати артилерійський вогонь в напрямку мобільних телефонів, які з'являлися в мережі, - пише The Economist. З тих часів на передовій сильно скоротили використання телефонів, хоч і не припинили зовсім, - каже капітан Збройних сил України Володимир Фітьо.

Читайте такожНа Хмельниччині затримали агента російських спецслужб, який збирав дані про ЗСУ (фото)Мобільники - це дилема для командування. Їхня повна заборона нашкодить моралі й вербуванню. Але один телефон може викрити велику операцію, "мов факел в темряві", - сказав лейтенант-полковник Рувен Хабель, який в минулому командував військами НАТО в Литві.

Мобільники несуть й інші загрози. Деякі технічні розробки розсилають пропаганду солдатам. Капітан Фітьо пояснив, що такі текстові повідомлення "мають на меті підірвати психологічний стан" військових. "Артилерійський обстріл сподобався?" - йдеться в одному такому SMS. Інше питає: "Хто грабує твою сім'ю, поки ти за копійки чекаєш на свою кулю?".

Серед військових НАТО такий психологічний тиск відчувають ті, хто служить поблизу Росії. Про це розповів командир Майкл Відменн з Об'єднаного центру передових технологій з кібероборони альянсу в Таллінні. Рідні військових часто отримують повідомлення про нібито їхню невірність чи поранення. За словами Відменна, це "вибиває з себе". Минулого місяця від очолив найбільші у світі військові кібер-навчання Locked Shields 2021. Серед маневрів були також техніки зламу мобільних телефонів учасників.

Інша загроза - це портативні пристрої для прослуховування, які можна встановлювати на безпілотники чи підкладати в автомобілі. Такі перехоплювачі IMSI, які їх називають, дурять телефони поблизу й змушують їх обмінюватися даними. Ворожий агент, припаркувавшись біля міністерства оборони, може перехоплювати дані з телефонів чиновників, - пояснив лейтенант-полковник Лінас Ідзеліс, литовський експерт з інформаційних операцій.

Читайте такожWSJ: Відключення від електрики - геополітична зброя майбутньогоСолдатам також розсилають посилання на відео, через які відбувається також завантаження шпигунського програмного забезпечення. Хакери, вдаючи кокетливих жінок, використали цей трюк, щоб заразити мобільники солдатів Ізраїлю поблизу Сектора Газа. Ізраїльське Міністерство оборони найняло російську "Лабораторію Касперського", яка виявили, що 50 телефонів солдатів були зламані.

Шпигунський код може бути також "вшитий" у додатки. Розробник може навіть не знати про це. Американська компанія CrowdStrike виявила низку "троянських" мобільних додатків, які збирали дані для військової розвідки Росії. Про це розповів головний дослідник компанії Адам Маєрс. Командир Відменн пригадав "жахливі наслідки", яких зазнала армія України через нетривале використання мобільного додатку для прицілювання артилерії. Програма таємно передавала координати українських військових силам Кремля.

Російський додаток Yandex.Taxi теж привернув до себе увагу. Колишній заступник міністра оборони Литви Едвінас Керза сказав, що російські шпигуни використовують програму, щоб отримати доступ до мікрофона телефону. Уряд США наказав своїм солдатам не завантажувати Yandex.Taxi в жодному разі. Російська ж компанія заперечує ці звинувачення.

Інколи дані можуть бути вкрадені зі смартфонів без мимовільної допомоги жертв. Сумнівні фірми продають "безкліковий" код, який дозволяє це зробити. Гірше те, що хакерські атаки можуть і не знадобитися. Офіцер з кібервійни на базі Рукла в Литві пояснив, що працівники операторів зв'язку можуть бути корумповані. Або ж їх можуть шантажем змусити передавати дані з потрібних телефонів.

Читайте такожPolitico: Нікому не цікаві фото з вашого телефону, окрім КитаюВорог може перехопити дзвінки, а потім "клонувати" тембр голосу за допомогою програмного забезпечення. Це дозволяє йому в телефонному режимі роздавати фальшиві накази, - пояснив лейтенант-полковник Габель. У НАТО накази ніхто не віддає по телефону. Але поява таких дзвінків може створити сум'яття. Швеція оголосила своїм громадянам, що в разі атаки проти країни, будь-які накази припинити опір будуть фальшивими.

Лейтенант-полковник Ідзеліс сказав, що сумнівні накази, які віддавали російські бойовики, коштували життя солдатів України. Командування НАТО тепер наказує своїм військовим ставитися до власних мобільників як до потенційно зламаних.

Колишній голова відділу НАТО з питань нових загроз Сорін Дукару вважає, що смартфони стали уразливим місцем. Естонія, Латвія і Литва, які не так давно позбулися домінування СРСР, особливо цим стривожені. Їхні уряди прописали жорсткі правила, як можна використовувати мобільники. Вказуючи на уроки України, Яніс Мазеікс з МЗС Литви каже, що ці правила "написані кров'ю".

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Переклад: Лесь Димань