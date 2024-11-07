Вона перебуватиме під нічним домашнім арештом.

Тіктокерці, яка на вокзалі в Києві виправдовувала обстріли столиці російськими окупантами, повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Як зазначається у повідомленні на сайті Київської міської прокуратури, за даними слідства, уродженка Донецької області, використовуючи власний акаунт у соціальній мережі Тік-Ток, поширювала матеріали на підтримку Росії.

У жовтні цього року, перебуваючи на київському залізничному вокзалі під час повітряної тривоги, вона опублікувала відео, яке містило заяви, що виправдовують дії Росії.

Відео дня

"Крім того, в ході слідства встановлено, що у 2023 році підозрювана також розміщувала відео, яке супроводжувалося музикою і текстом "для меня Россия мама", а на обличчі жінка намалювала карту так званих "ДНР/ЛНР", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що судова лінгвістична експертиза підтвердила, що висловлювання підозрюваної в опублікованих відео містять заперечення збройної агресії Росії проти України, розпочатої у 2014 році, а також глорифікують осіб, які здійснюють збройну агресію проти України та виправдовують тимчасову окупацію частини території України.

Дівчині повідомили про підозру у виправдуванні та запереченні збройної агресії Росії проти України, розпочатої у 2014 році, вчиненому повторно (ч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України).

Їй обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до вісьмох років.

Інцидент з тіктокеркою на залізничному вокзалі Києва

7 жовтня Росія вдарила по Києву ракетами. Під час повітряної атаки жінка на столичному залізничному вокзалі вихваляла російських загарбників.

Правоохоронці затримали її неподалік вокзалу в одному із закладів харчування. Зловмисницею виявилася уродженка Донецької області, 2001 року народження, яка останнім часом жила у Києві.

На відео, записаному з вокзалу, вона говорить: "...тут, короче россияне дают отпор украинцам – еб*шат сильно. И все, смотрите, как крысы, побежали (і навела камеру на людей, які спускалися в підземний перехід, - Ред.)".

Джерела УНІАН в правоохоронних органах повідомили, що затримана – внутрішньо переміщена особа Аліна Волошина, яка народилася 3 вересня 2001 року у місті Макіївка Донецької області, яке з 2014 року контролюють підконтрольні Росії бойовики так званої "ДНР". Журналісти також дізналися, що дівчина живе у місті Білгород-Дністровський на Одещині.

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