Також буде організовано рух безкоштовних тимчасових автобусних маршрутів.

У Києві низка тролейбусних та автобусних маршрутів 25 квітня курсуватимуть зі змінами через легкоатлетичний марафон.

Так, за інформацією Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, внесено зміни в роботу тролейбусних маршрутів №№3,5,7,8,9,12,14,17,40 та автобусних №№2,5,20,69,118.

Так, з 07:30 до 16:00 рух тролейбусів буде організовано:

№ 3 від Залізничного масиву (вул. Волгоградська) до залізничного вокзалу "Південний";

№ 5 від вул. Білицької до ст. м. "Нивки";

№ 7 від вул. Чорнобильської до ст. м. "Нивки";

№ 8 від вул. Смілянської до залізничного вокзалу "Південний";

№ 9 від Міжнародного аеропорту "Київ" (Жуляни) до залізничного вокзалу "Південний";

№ 12 від ст. м. "Васильківська" до ст.м. "Либідська";

№ 14 від Ботанічного саду до ст. м. "Палац спорту";

№ 17 від Площі Космонавтів до залізничного вокзалу "Південний";

№ 40 від вул. Кадетський гай до вул. Волгоградської (Залізничний масив).

У цей же період автобуси курсуватимуть:

№ 2 від вул. Булгакова до ст. м. "Берестейська";

№ 5 від вул. Ізюмської до вул. Жилянської;

№ 20 від ж/м Корчувате до вул. Ділової;

№ 69 від вул. Литвиненко - Вольгемут до залізничного вокзалу "Південний";

№ 118 від ст. м. "Чернігівська" до залізничного вокзалу "Центральний".

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На вказаний період, відповідно до заявки організатора заходу, організовується рух безкоштовних тимчасових автобусних маршрутів:

№ 3ТР "Залізничний масив – вул. Жилянська" по трасі: Залізничний масив - вул. Волгоградська – вул. Солом’янська – вул. Протасів Яр – вул. Івана Федорова - вул. Короленківська – вул. Тарасівська – вул. Жилянська – вул. Антоновича – вул. Івана Федорова - вул. Протасів Яр – вул. Солом’янська - вул. Волгоградська – Залізничний масив;

№ 5ТР "ст. м. "Нивки" - ст. м. "Площа Льва Толстого" по трасі: "ст. м. "Нивки" - просп. Перемоги – вул. Гарматна - вул. Виборзька – вул. Вадима Гетьмана – вул. Борщагівська – вул. Жилянська – вул. Симона Петлюри – бульв. Тараса Шевченка – вул. Велика Васильківська – вул. Льва Толстого – вул. Володимирська – бульв. Тараса Шевченка – просп. Перемоги – ст. м. "Нивки";

№ 14ТР - "Залізничний вокзал "Центральний" - ст. м. "Палац спорту" по трасі: залізничний вокзал "Центральний" – вул. Симона Петлюри – бульв. Тараса Шевченка – вул. Велика Васильківська – вул. Павла Скоропадського - вул. Басейна – вул. Еспланадна – вул. Рогнідинська – вул. Шота Руставелі - вул. Басейна – Бессарабська площа - бульв. Тараса Шевченка - вул. Симона Петлюри - залізничний вокзал "Центральний".

На тимчасових автобусних маршрутах №№ 3ТР, 5ТР, 14ТР будуть діяти обмежувальні карантинні заходи, які діють в громадському транспорті м. Києва – проїзд за наявності спеціальних перепусток і засобів індивідуального захисту.

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Легкоатлетичний марафон у Києві: що відомо

25 квітня у центрі Києва буде заборонено рух транспорту у зв’язку з проведення V Міжнародного Euro Marathon.

Легкоатлетичний пробіг стартує о 9:00, за маршрутом якого передбачена заборона руху транспорту з 08:00 до 15:30.

Траса марафону пролягатиме: від вул. Саксаганського, 2/34 (автомобільно-паркувальний майданчик перед касами Палацу Спорту, Північний вихід з НСК "Олімпійський") - площа Перемоги – проспект Перемоги (тільки непарна сторона) до перехрестя з вул. Академіка Янгеля, далі у зворотньому напрямку: проспект Перемоги – площа Перемоги – вулиця Саксаганського.

Євро Марафон – міжнародні змагання, внесені в Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих заходів України, які в умовах протиепідемічних обмежень дозволяється проводити без глядачів.

Захід відбуватиметься за підтримки представництва ЄС в Україні.

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Автор: Інна Андаліцька