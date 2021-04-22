Україна ввела мито в розмірі 35% від їх митної вартості.

Україна ввела мито в розмірі 35% від митної вартості вантажівок і автобусів МАЗ.

Про це повідомляє NEХTA з посиланням на українську міжвідомчу комісію з міжнародної торгівлі.

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Як зазначили в комісії, Білорусь створила штучні бар'єри щодо імпортованих з України колісних транспортних засобів у вигляді утилізаційного збору і нерівних умов участі в держзакупівлях, в результаті чого ускладнюється доступ продукції українських підприємств на білоруський ринок.

Як йдеться в заяві, такі дії Республіки Білорусь суперечать Договору про зону вільної торгівлі та вважаються дискримінаційними й недружніми. У зв'язку з цим Україна вводить мито в розмірі 35% від митної вартості на вантажівки, автобуси та спецтехніку білоруського виробництва.

Рішення набуде чинності через 10 днів.

Співпраця МАЗ з Україною

Мінський автомобільний завод - керуюча компанія холдингу "БелавтоМАЗ" - білоруська автомобілебудівна компанія, що спеціалізується на випуску великовантажної автомобільної, а також автобусної, тролейбусної та причіпної техніки.

12 червня 2017 року "МАЗ" виграв тендер на поставку "Київпастрансу" 100 автобусів.

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Автор: Олена Коваленко