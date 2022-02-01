Неповнолітня отримала п'ятирічний умовний строк.

У Подільському районі Одеської області засуджено 17-річну дівчину, яка скоїла три крадіжки та викрадення мопеда.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Зазначається, що першою крадіжкою, яку скоїла неповнолітня, став тонометр з легкового автомобіля. Після втручання поліції вона повернула майно потерпілої, але продовжила скоювати злочини. Зокрема, надалі вона вкрала чоловічу сумку з іномарки, жіночі кросівки і куртку з приватного будинку, а також викрала мопед свого знайомого.

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Правоохоронці викрили дівчину, всі речові докази вилучили та повернули власникам, а їй оголосили підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 185 (крадіжка) та ч. 3 ст. 289 (викрадення) Кримінального кодексу та скерували до суду обвинувальний акт.

Суд, оцінивши зібрані докази, визнав обвинувачену винною і призначив їй покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з випробувальним строком в один рік. Протягом року неповнолітня перебуватиме під наглядом органу пробації, в разі повторного вчинення правопорушення в цей період їй буде загрожувати реальний строк.

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