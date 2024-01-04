Лише вчора дівчина повернулася з російського полону, де перебувала від травня 2022 року.

Бойовий медик з "Азовсталі" Галина Федишин, яка напередодні повернулася з російського полону, отримала пропозицію руки і серця від коханого – теж захисника Маріуполя Миколи Гриценяка. Про це розповів командир 36-ї окремої бригади морської піхоти, де служила дівчина, Сергій Волынский ("Волина").

"Сьогодні я став свідком не просто заручин, а справжнього тріумфу любові! Ця любов пережила випробування, що здатні зламати найсильніших, але не дозволила зламати Вас. Пара українських морпіхів показала, що справжні почуття не знають перешкод, навіть коли це – пекло на землі. Вони разом пройшли бої за Маріуполь, витримали випробування полоном та довгу розлуку, але їхні серця ні на мить не припиняли битися в унісон", – написав він у Фейсбуку.

Свої вітання закоханим висловив також керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Обмін полоненими 3 січня

Як писав УНІАН, напередодні відбувся перший за багато місяців великий обмін полоненими з Російською Федерацією. Додому повернулися 230 українських громадян, зокрема і захисників Маріуполя. Серед звільнених – 5 жінок.

Галина Федишин була в числі тих, хто вчора повернувся додому. Вона служила медиком у 36-й окремій бригаді морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білінського, що захищала Маріуполь. Дівчина потрапила в полон у травні 2022 року, коли було досягнуто угоди про припинення боїв в обложеній "Азовсталі".

У полоні дівчина стійко дотримувалася своїх поглядів і розмовляла лише українською мовою. За це її карали - регулярно вивозили буцімто на обмін, але потім повертали назад у в'язницю.

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