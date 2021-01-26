Щоб обчислити правильну довжину, діаметр і матеріал, музикантам знадобився цілий рік.

Двоє музикантів з Івано-Франківська створили незвичайний інструмент.

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Вперше Віталій побачив трубофон у Китаї. Повернувшись в Україну, він знайшов однодумця, який також загорівся ідеєю зібрати музичний інструмент.

Вони знайшли в інтернеті інструкцію та об'єднали 40 метрів труб різної довжини.

Щоб обчислити правильну довжину, діаметр і матеріал, музикантам знадобився цілий рік. За їх словами, труби повинні бути пластикові. Кожна видає свою ноту.

Музиканти кажуть, що за місяць зіграли зо три десятки кавер-версій популярних мелодій. Знайти в Україні тих, хто також грає на трубофоні, їм не вдалося.

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Автор: УНІАН