У Центрі наголосили, що у храмах УПЦ МП поширюють російську пропаганду і прикривають діяльність ворожих спецслужб.

Релігійні організації повинні не порушувати права і свободи громадян, не нести загрози життю, здоров’ю та безпеці.

Про це заявили у Центрі стратегічних комунікацій, пояснюючи, чому в Україні хочуть заборонити діяльність УПЦ МП. Там наголосили, що УПЦ МП співпрацювала з країною-агресором.

Зокрема, у храмах поширювалась російська пропаганда та вербували агентуру. Крім того, ними прикривали діяльність ворожих спецслужб.

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Зазначається, що УПЦ МП має довести відсутність у себе церковно-канонічного зв’язку з московським патріархатом, який обслуговує агресивний путінський режим.

"Російські нарікання на "релігійні гоніння" в Україні цинічні та лицемірні після того, як на підконтрольних Москві територіях роками планомірно знищувалася українська церква", - обурились у Центрі стратегічних комунікацій.

Заборона діяльності УПЦ МП: що відомо

Як раніше повідомляв УНІАН, у другій половині листопада, українські правоохоронці почали обстежувати релігійні об'єкти УПЦ МП. Перевірки пройшли у багатьох областях — Київській, Чернівецькій, Івано-Франківській та Рівненській. В результаті СБУ виявило пропагандистські матеріали і багато готівки.

Пізніше правоохоронці вручили підозру священику Києво-Печерської Лаври, який прославляв "матінку Русь", і митрополиту Кіровоградської єпархії УПЦ (МП).

1 грудня стало відомо, що РНБО доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроект про заборону діяльності в Україні УПЦ (МП).

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