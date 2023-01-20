Ірина була волонтеркою. Син назвав її своїм янголом й запевнив, що завжди відчуватиме її любов.

Жахливий російський ракетний обстріл будинку в Дніпрі 14 січня забрав життя випадкової перехожої Ірини Саламатенко. Лікарка у момент влучання Х-22 у багатоповерхівку проходила повз, цей момент став для неї фатальним: вона була поранена осколками й померла.

З Іриною вже попрощалися в Дніпрі, а син загиблої Ігор написав останній зворушливий лист про маму. Він довів до сліз мережу, його неможливо спокійно читати, душа розривається на шматки. Чоловік Ірини Саламатенко Ігор на її сторінці у Facebook опублікував цей лист сина, оскільки у нього немає свого акаунту в соцмережах.

"Вчора ми попрощались і провели в останній шлях нашу красуню. Наш син Ігор (так, він також Ігор) самостійно написав листа до мами та для всіх, хто зміг прийти на прощання. Я не виправив жодного слова. Це його текст, який я з його дозволу опублікую в її пам'ять та на її честь", - написав чоловік загиблої.

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Син Ірини висловив слова захоплення життєрадісністю, добротою та красою мами, він нагадав, що вона допомагала воїнам, волонтерила.

"Наганяє чорноти й така трагічна смерть, що сталася з вини цих бункерних виродків, яких ми ніколи не пробачимо і проклинатимемо до кінця часу всією родиною, усією Україною", - пише Ігор.

Син назвав її своїм янголом й запевнив, що завжди відчуватиме її тепло, підтримку й любов. Дитина досі не може повірити, що мами більше немає:

"Вона нікуди не пішла, я впевнений, що мама прямо зараз у цьому залі стоїть поряд зі мною і міцно обіймає, я відчуваю її любов, її теплоту, її турботу, я знаю, що вона пишається мною, пишається татом, пишається всіма нами", - додав син.

Трагедія у Дніпрі 14.01.2023

14 січня Росія влучила ракетою в багатоповерхівку в Дніпрі, де мешкали близько 1,7 тис. осіб. У будинку повністю зруйновано один під'їзд, після "прильоту" він просто "склався", пошкоджено 230 квартир, повністю зруйновано – 72.

Росіяни вдарили по будинку ракетою Х-22, призначеною для ушкодження морських цілей.

17 січня о 13:00 пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару були завершені, тоді ж повідомили про 45 загиблих внаслідок російського ракетного удару по житловому будинку. 19 січня стало відомо про 46 жертв.

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