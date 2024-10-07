Командири отримують повноваження комплектувати бойові частини добровольцями, які бажають служити за призовом під час мобілізації, без участі ТЦК.

У Генеральному штабі Збройних Сил України роз'яснили, як добровольці зможуть обрати самостійно для себе військову частину для проходження служби без звернення до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Як передає кореспондент УНІАН, про це начальник Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України Роман Горбач повідомив на брифінгу.

Зокрема, постановою Кабінету Міністрів України №1130 від 1 жовтня 2024 року було затверджено зміни до "Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період".

Відео дня

Відповідно до цих змін, командири військових частин отримують повноваження видавати направлення на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) тим військовозобов'язаним та резервістам, які виявили самостійне бажання проходити військову службу під час мобілізації у конкретній вибраній ними військовій частині. Перелік цих військових частин визначається Генеральним штабом ЗСУ.

При цьому, командири отримують повноваження комплектувати бойові частини добровольцями, які бажають служити за призовом під час мобілізації, без участі ТЦК.

Як пояснив Горбач, громадяни звертаються безпосередньо до керівництва військової частини, і не відвідують ТЦК. Він пояснив:

"Якщо висновки ВЛК дозволяють громадянину призиватися на військову службу, після проведення поглибленого вивчення документів військовозобов'язаного, командир військової частини видає наказ і військовослужбовець зараховується до списків військової частини, де подалі проходить військову службу".

Крім того, начальник Головного управління персоналу Генштабу ЗСУ зазначив, що призваних на військову службу громадян можна розподілити на категорії. Зокрема, на тих, які мають досвід проходження військової служби (як до 2014 року, так і після 2014 року), і тих, які військову службу не проходили.

"Громадяни, які мають цей досвід, вони зараховуються командиром військової частини вже безпосередньо на посаду в основні підрозділи бригади або полку. Якщо громадян має досвід до 2014 року або не проходив цієї служби, він зараховується на посаду в запасний підрозділ, так звану запасну роту бригади. Цей підрозділ якраз призначений для тимчасового утримання військовослужбовців, які проходять навчання, проходять лікування і т.д.", - роз'яснив Горбач.

Разом з тим, командир військової частини впродовж тижня зобов'язаний направити у відрядження до навчальної військової частини військовослужбовця, який не має досвіду служби або служив до 2014 року. Це направлення відбувається після зарахування громадянина до складу резервної роти. Такі громадяни у навчальній частині як мінімум повинні пройти загальновійськову базову підготовку, а можливо і фахову підготовку, якщо його призначення потребує такої підготовки.

"Після того як військовослужбовець повертається з відрядження, завершив усі курси навчання, тоді тільки командир бригади призначить його в склад основних підрозділів, де вже буде безпосередньо виконувати свої обов'язки за посадою", - уточнив Горбач.

Він сказав, що згадана урядова постанова "виключить усі маніпуляції з крадіжкою особового складу з навчальних центрів, повністю розтавить усі пріорітети, покажить роботу кожної посадової особи в цьому процесі". "Кожна посадова особа буде виконувати саме свої обов'язки. Ніяким вже чином сам військовослужбовець не зможе вже потрапити до якоїсь іншої військової частини", - підкреслив Горбач.

Начальник Головного управління персоналу Генштабу ЗСУ вважає, що це дасть додатковий стимул самим громадянам звертатися до командування тої військової частини, якій віддає перевагу. Горбач сказав:

"Можу запевнити, що тут вже йде робота тільки двох зацікавлених сторін: як самого громадянина, так і командира самої частини".

Своєю чергою, уповноважений Міністерства оборони України з питань мобілізації Олексій Бежевець відзначив, що військовозобов'язанні можуть знаходити собі військові частини в режимі онлайн, зокрема, у тому числі через рекрутингову компанію LobbyX. Також частини можна знаходити через центри рекрутингу ЗСУ.

Мобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, військові частини отримали право проводити мобілізацію резервістів та військовозобов'язаних, які добровільно бажають служити під час мобілізації. Командири військових частин отримують повноваження безпосередньо видавати направлення на ВЛК.

Вас також можуть зацікавити новини: